Turnerin Emma Malewski: Der lange, harte Weg zurück

Ein Dreivierteljahr nach ihrer Schulteroperation hat Emma Malewski beim Bundesligawettkampf in Mannheim ihr Comeback gegeben. Glücklich war sie mit ihrer Leistung nicht.

Ihr Comeback war Emma Malewski „ein bisschen unangenehm“. Neun Monate nach ihrer Schulteroperation wagte sich die 20-Jährige beim Bundesliga-Auftakt der Kunstturnerinnen am Samstag in Mannheim zum ersten Mal wieder vor ein Kampfgericht, doch die einzige Übung, die sie vor 800 Zuschauern in der Halle am Herzogenried zeigte, der Balanceakt am...