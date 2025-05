TV-Moderator Gary Lineker mit emotionalem BBC-Abschied

Ein Vierteljahrhundert moderierte Gary Lineker die Fußball-Sendung "Match Of The Day". Nach einer Kontroverse verabschiedet sich der Ex-Nationalspieler vorerst komplett aus dem Fernsehen.

London. TV-Moderator Gary Lineker hat sich nach 26 Jahren emotional von seinem Job als Moderator der Fußball-Sendung "Match Of The Day" verabschiedet. Der ehemalige englische Nationalstürmer hatte nach einer Kontroverse seinen Rücktritt von seinem Job bei der BBC angekündigt.

"Wie schon in meiner Fußballkarriere haben alle anderen die harte Arbeit gemacht und ich habe den Applaus bekommen", sagte der 64-Jährige in seiner letzten Sendung, während er mit den Tränen kämpfte. "Es war mir eine Freude." Lineker hatte das englische Gegenstück zur Sportschau seit 1999 moderiert.

Ärger um Social-Media-Post

Dass er den Posten zum Saisonende aufgibt, war schon länger geplant. Allerdings sollte er ursprünglich in Zukunft weiterhin die Live-Übertragungen des FA Cups und der Weltmeisterschaft 2026 präsentieren. Nach einem umstrittenen Social-Media-Post entschied er sich jedoch zu einem vollständigen TV-Rückzug.

Der Moderator, der schon in der Vergangenheit mit politischen Äußerungen in sozialen Medien für Diskussionen gesorgt hatte und zeitweise von der BBC suspendiert worden war, hatte einen Beitrag zum Thema Zionismus geteilt. Darin war ein antisemitisches Symbol zu sehen. Lineker löschte den Post und entschuldigte sich. Er habe die "beleidigenden Anspielungen" nicht sofort gesehen und hätte den Beitrag sonst nicht geteilt, betonte er.

Fußball-Stars und Kollegen würdigen Lineker

Trotz der Kontroverse wurde Lineker, der als einer der beliebtesten Moderatoren in England galt, in seiner letzten "Match Of The Day"-Sendung für seine Verdienste im Fußball und im Fernsehen gefeiert.

Weggefährten wie Alan Shearer und Micah Richards sowie Prominente aus dem Fußball wie Manchester Citys Trainer Pep Guardiola und Liverpools Kapitän Virgil van Dijk kamen zu Wort und würdigten den Moderator und ehemaligen Profi von Leicester City, Everton, Tottenham Hotspur und des FC Barcelona.

Ab der kommenden Saison wird "Match Of The Day" von Mark Chapman, Gabby Logan und Kelly Cates moderiert. (dpa)