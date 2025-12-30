Two Nights Tour im Skispringen: Wie hat Selina Freitag aus dem Erzgebirge ihren Sturz verdaut?

Ab Mittwoch steigt das Pendant zur Vierschanzentournee der Herren – wohl zum letzten Mal. Das Vogtland dominiert die nationale Gruppe.

Aller guten Dinge sind drei: Doch mit der am Mittwoch (1. Wettkampf) in Garmisch beginnenden und am Neujahrstag in Oberstdorf endenden dritten Two Nights Tour der Skispringerinnen soll es dann auch gewesen sein. Die Vorzeichen sind sehr gut, dass es in einem Jahr – in den Orten chronologisch zu den Herren – auch für die Frauen eine...