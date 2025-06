U21 freut sich auf neuen "Kracher" - Wer macht es wie Wirtz?

Die deutsche U21 will den finalen Schritt ins Finale gehen. Die Bilanz gegen die Franzosen um Mathys Tel ist ausbaufähig. Nick Woltemade sieht nach dem Italien-Thriller eine neue Tugend.

Kosice. Die Schritte der U21-Nationalspieler wirkten nach den EM-Strapazen noch etwas schwerfällig, als sie im Halbfinal-Ort Kosice die Flugzeugtreppe hinunterstiegen. Bei der finalen Prüfung vor dem Endspiel der Fußball-Europameisterschaft soll der Kräfteverschleiß die Auswahl um Turnier-Toptorschütze Nick Woltemade gegen Frankreich aber nicht stoppen.

"Wir werden wieder ready sein und unsere Qualität auf den Platz bringen - und dann haben wir gute Chancen, auch das Spiel zu gewinnen", sagte Woltemade als der bisher größte Star des Turniers vor dem nächsten "Kracher".

Leistungsträger für Frankreich: Der frühere Bayern-Profi Mathys Tel. Bild: dpa Leistungsträger für Frankreich: Der frühere Bayern-Profi Mathys Tel. Bild: dpa

Woltemade entdeckt neue Tugend

Das neunte EM-Halbfinale einer deutschen U21 soll am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1) gegen Frankreich um den früheren Bayern-Star Mathys Tel nicht die Endstation in der Slowakei sein. Die Schwierigkeiten, gegen die das Team um Woltemade beim 3:2 nach Verlängerung gegen Italien ankämpfen musste, haben sogar die Zuversicht auf den vierten Titel nach 2009, 2017 und 2021 gestärkt.

"Ein Spiel ist immer dabei. Ich hoffe, dass es das bleibt und das wir die anderen jetzt gewinnen", sagte der Gladbacher Führungsspieler Rocco Reitz. Auch Woltemade wies auf eine gegen die Italiener neu entdeckte Tugend hin: Tore "ein bisschen aus dem Nichts". "Das zeichnet uns auch aus, die Qualität zu haben, dass wir solche Tore schießen und so ein Spiel gewinnen können", sagte der 23-Jährige. Gegner im Endspiel wäre am Samstag in Bratislava entweder die Niederlande oder England, das in der Gruppenphase 2:1 bezwungen wurde.

"Jede Sekunde nutzen"

Reitz schritt lächelnd und voller Elan über das Rollfeld im Halbfinal-Ort in der Ost-Slowakei nicht weit weg von der ukrainischen Grenze, während dem einen oder anderen noch die Müdigkeit bei der Landung am Tag nach dem Italien-Match anzusehen war. Die unnötige Verlängerung mit zwei Mann in Überzahl gegen die Azzurrini steckte vielen noch in den Knochen. "Ich glaube, wir müssen wirklich jede Sekunde nutzen", sagte Reitz zum Regenerations-Countdown.

Die deutsche U21 strebt ins Endspiel. Bild: Branislav Racko/dpa Die deutsche U21 strebt ins Endspiel. Bild: Branislav Racko/dpa

Selbst am Tag vor dem Halbfinale vermochte Trainer Antonio Di Salvo nicht, den Fitness-Zustand all seiner EM-Protagonisten im Detail vorherzusagen. Dreimal schickte der 46-Jährige in vier Spielen seine Turnier-Topformation aufs Spielfeld, einmal wechselte er komplett durch. Sehr gut möglich, dass er gegen die Franzosen um die Bundesliga-Verteidiger Castello Lukeba von RB Leipzig und den mit sechs Stichen an der Lippe genähten Kapitän Chrislain Matsima vom FC Augsburg diesmal aus den Teams kombiniert.

Weiper? Röhl? Wie plant Di Salvo?

"Das ist einfach eine Top-Nation, die unheimlich gute Spieler hat. Die Breite ist einfach richtig, richtig gut, aber wir sind auch gut und wir freuen uns auf das Spiel", sagte Di Salvo. Angesprochen auf mögliche Umstellungen lächelte er. "Ich kann alles, ich kann es durchziehen und ich kann Wechsel vornehmen." Ein Kandidat für die Startelf ist etwa der zweimalige Torschütze Nelson Weiper vom FSV Mainz 05, der auch gegen Italien traf.

Stand beim 2:2 im letzten Duell nicht im Tor: Noah Atubolu. Bild: Christian Kunz/dpa Stand beim 2:2 im letzten Duell nicht im Tor: Noah Atubolu. Bild: Christian Kunz/dpa

"Ich mache mir immer Gedanken über jeden Spieler - und jetzt nach der Verlängerung bestimmt viel mehr", sagte Di Salvo. Auch der Freiburger Merlin Röhl als Siegtorschütze aus dem Italien-Spiel wäre eine Option für die Startelf, sollte der vom Platz gehumpelte und nach eigenen Worten "mausetote" Kapitän Eric Martel (1. FC Köln) doch nicht fit werden.

Florian Wirtz war der letzte Halbfinal-Held

Letztmals stand eine deutsche U21 vor vier Jahren im EM-Halbfinale. Damals siegte die Auswahl dank des zweimaligen Torschützen Florian Wirtz mit 2:1 gegen die Niederlande - und gewann später den Titel. Vor dieser Generation feierten die Teams um Manuel Neuer (2009) und Serge Gnabry (2017) als Europameister. "Unser Ziel ist Bratislava. Mit der Mannschaft ist auf jeden Fall einiges möglich", sagte Martel.

Beim letzten Spiel gegeneinander trennten sich Deutschland und Frankreich im November 2:2. Tel, Siegtorschütze beim 3:2 der Franzosen im Viertelfinale gegen Dänemark, traf auch da. Insgesamt ist die Bilanz gegen die U21 der Grande Nation negativ. In zwei von 14 Duellen ging die DFB-Auswahl als Sieger vom Platz, sechsmal hieß der Gewinner Frankreich. Dagegen sieht die Halbfinal-Bilanz deutscher Teams aus West und Ost besser aus. Von sieben Halbfinalspielen wurde nur eines verloren - 2015 gegen Portugal. (dpa)