  • U21 in EM-Quali unter Druck - Di Salvo fordert Reaktion

Bundestrainer Julian Nagelsmann ist davon überzeugt, dass es die U21 gegen Nordirland besser macht.
Bundestrainer Julian Nagelsmann ist davon überzeugt, dass es die U21 gegen Nordirland besser macht. Bild: Christian Charisius/dpa
Fordert einen Sieg gegen Nordirland: Kapitän Tom Bischof.
Fordert einen Sieg gegen Nordirland: Kapitän Tom Bischof. Bild: Jan Woitas/dpa
Fußball
U21 in EM-Quali unter Druck - Di Salvo fordert Reaktion
Julian Nagelsmann hat klare Erwartungen an die U21, die nach dem 2:3 gegen Griechenland unter Zugzwang steht. Ein Eintracht-Duo fehlt, eine Schlüsselposition wird nach einem Blackout nicht verändert.

Belfast.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft fühlt sich nach der Niederlage gegen Griechenland für die nächste richtungsweisende Aufgabe in der EM-Qualifikation gewappnet. "Wir haben noch acht Spiele und alles in der eigenen Hand. Bestimmt haben wir ein bisschen mehr Druck, aber damit können wir auch umgehen", sagte Trainer Antonio Di Salvo vor dem Fußballspiel am Dienstag (18.30 Uhr/ProSieben Maxx) in Belfast gegen Nordirland.

"Wichtig ist die Reaktion"

"Wir haben uns das ganz bestimmt anders vorgestellt", sagte der Coach drei Tage nach dem 2:3 gegen Griechenland. "Fakt ist, dass es auch mal Situationen gibt, in denen man ein Spiel verliert. Wichtig ist dann die Reaktion." Verzichten muss die deutsche Mannschaft auch auf der Insel auf den Frankfurter Nnamdi Collins nach Erkrankung. Dessen Teamkollege Elias Baum reiste von der U21 angeschlagen ab.

Nach zwei Spieltagen der Qualifikationsrunde steht Deutschland hinter Griechenland und Nordirland nur auf Platz drei in Gruppe F. Für die Endrunde 2027 in Albanien und Serbien qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Play-offs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln. Die Gruppendritten haben also keine Chance. Sollte dem deutschen Team in Belfast kein Sieg glücken, könnte es schwer mit dem EM-Ticket werden. 

Nagelsmann mit klaren Erwartungen

"Die Jungs und auch Toni werden brennen, das am Dienstag besser zu machen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Natürlich drücke ich die Daumen, dass das Spiel gegen Nordirland besser verläuft als gegen Griechenland." U21-Kapitän Tom Bischof, der auch schon unter Nagelsmann für das A-Team spielte, ist vor dem Nordirland-Match des Nachwuchsteams "voller Zuversicht". 

Besonders bitter war die Niederlage in Jena für Torhüter Dennis Seimen. Der Paderborner hatte das 0:2 mit einem schweren Patzer verschuldet. Di Salvo setzt aber in Nordirland auf den 19-Jährigen, der im Anschluss an den Blackout eine stabile Leistung zeigte. "Ich habe vollstes Vertrauen in ihn", sagte der Coach.

(dpa)

