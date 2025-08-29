Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • U21-Nationalcoach Di Salvo nominiert zehn Neue für EM-Quali

Der erstmals in die U21 berufene Ilyas Ansah traf für Union Berlin zuletzt gegen VfB Stuttgart doppelt.
Auch der frühere Karlsruher Torwart Max Weiß steht erstmals im Aufgebot. (Archivbild)
Der erstmals in die U21 berufene Ilyas Ansah traf für Union Berlin zuletzt gegen VfB Stuttgart doppelt.
Auch der frühere Karlsruher Torwart Max Weiß steht erstmals im Aufgebot. (Archivbild)
Fußball
U21-Nationalcoach Di Salvo nominiert zehn Neue für EM-Quali
Vor dem Auftakt in die EM-Qualifikation setzt Cheftrainer Antonio Di Salvo auf frischen Wind im Kader des Vize-Europameisters. Auch ein Bundesliga-Senkrechtstarter ist neu dabei.

Frankfurt/Main.

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo beruft für den Auftakt in die EM-Qualifikation zehn neue Spieler in seinen 23-köpfigen Kader. Unter anderem setzt der Coach erstmals auf Ilyas Ansah vom 1. FC Union Berlin, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Der 20 Jahre alte Stürmer traf am ersten Spieltag gegen den VfB Stuttgart bei seinem Bundesliga-Debüt doppelt. Die U21 startet am 9. September in Rostock gegen Lettland in die EM-Quali. Vier Tage zuvor steht bereits ein Testspiel in Albanien an, das zusammen mit Serbien die EM 2027 ausrichten wird.

Auf der Torhüter-Position sind Werder Bremens Mio Backhaus, Dennis Seimen (SC Paderborn) und der Ex-Karlsruher Max Weiß vom Burnley FC neu dabei, in der Abwehr Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) und Joshua Quarshie (FC Southampton).

Ebenfalls erstmals im U21-Aufgebot stehen die Mittelfeldspieler Noël Aséko (Hannover 96), Muhammed Damar (TSG 1899 Hoffenheim), Said El Mala (1. FC Köln) sowie die Augsburger Anton Kade und Mert Kömür. Hinzu kommt Stürmer Dženan Pejčinović vom VfL Wolfsburg.

Will die deutsche U21 erneut zur EM führen: Antonio Di Salvo.
Will die deutsche U21 erneut zur EM führen: Antonio Di Salvo.
Collins, Wanner und Bischof fehlen

Verzichten muss Di Salvo auf Frankfurts Nnamdi Collins, den Bundestrainer Julian Nagelsmann in die A-Nationalmannschaft berufen hatte. Auch die gesundheitlich angeschlagenen Paul Wanner (PSV Eindhoven) und Tom Bischof vom FC Bayern München werden fehlen.

"Paul ist nach seiner Fußverletzung noch nicht komplett fit, beim letzten PSV-Spiel kam er auch nur kurz zum Einsatz. Tom ist aufgrund seiner Blinddarm-OP nicht einsatzfähig", erklärte Di Salvo, der bei der vergangenen U21-EM im Juni den Titel knapp verpasst hatte. Im Finale von Bratislava war Deutschland dem englischen Nachwuchs 2:3 unterlegen. (dpa)

