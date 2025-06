U21-Nationalcoach warnt zum EM-Start vor viel "Alarm"

Die deutsche U21-Nationalmannschaft fiebert dem EM-Start gegen Slowenien entgegen. Leistungsträger Rocco Reitz verrät, wie ihn das Debüt von Nick Woltemade fast Geld gekostet hätte.

Modra/Nitra. Für das Nationalmannschaftsdebüt von U21-Kollege Nick Woltemade nahm es Rocco Reitz mit den Team-Vorschriften ausnahmsweise mal nicht so ganz genau. Als der Mönchengladbacher Mittelfeldspieler am Tag vor dem EM-Start der deutschen Mannschaft gegen Slowenien davon berichtete, dass er den Auftritt von Woltemade als A-Nationalspieler auf der Physiobank auf dem Handy angeschaut habe, quittierte Nationalcoach Antonio Di Salvo das mit einem freundlichen "Oh".

"Zahle ich, zahle ich", entgegnete Reitz direkt und erklärte wenig später im kleineren Kreis, dass er wohl nichts in die Mannschaftskasse geben muss. "Ich glaube, ich bekomme eine Ausnahme für den Nick. Der regelt das schon", sagte Reitz.

Leistungsträger Rocco Reitz freut sich auf dem EM-Start. Bild: Branislav Racko/dpa Leistungsträger Rocco Reitz freut sich auf dem EM-Start. Bild: Branislav Racko/dpa

"Es kann schon richtig krachen"

Die deutsche U21 um Reitz und Woltemade als zwei Führungskräfte startet am Donnerstag (21.00 Uhr/Sat.1) gegen Slowenien in die Fußball-Europameisterschaft. "Es wird sehr physisch. Es könnte schon richtig krachen in einigen Zweikämpfen", warnte Reitz vor dem Gegner.

Trainer Di Salvo berichtete davon, dass alle 23 Akteure seines Kaders "fit" seien. Die Startelf für das erste von drei Gruppenspielen steht für den 46-Jährige weitestgehend fest. "Die meisten Spieler habe ich im Kopf. Bei einer Personalie will ich mir das offen lassen", sagte Di Salvo.

Trainer warnt: Gegner kann viel Alarm machen

Der U21-Nationalcoach sieht die Slowenen als kniffligen Auftaktgegner. "Sie haben sich als Gruppenerster qualifiziert vor Frankreich, vor Dänemark - und das sagt schon alles", sagte Di Salvo. "Was sie auszeichnet, ist dieser unbedingte Wille, das Tor zu verteidigen. Sie verteidigen wirklich mit Mann und Maus." Slowenien nutze alle Mittel und könne auch mal "eklig" sein "und von überall aus Alarm machen".

Nach dem Gruppen-Auftakt stehen am Sonntag gegen Tschechien und Mittwoch gegen England die weiteren Gruppenspiele an. Die beiden erfolgreichsten Teams aus jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale. (dpa)