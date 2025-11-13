Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Über Luxemburg zur WM - Nagelsmann vor Bestmarke

Julian Nagelsmann richtet das Mikrofon bei der Pressekonferenz.
Julian Nagelsmann richtet das Mikrofon bei der Pressekonferenz. Bild: Christian Charisius/dpa
Der frühere Bundesliga-Profi Jeff Strasser trainiert Luxemburgs Nationalmannschaft. (Archivbild)
Der frühere Bundesliga-Profi Jeff Strasser trainiert Luxemburgs Nationalmannschaft. (Archivbild) Bild: Tom Weller/dpa
El Mala (l.) und Ouédraogo (m.) sind zum ersten Mal bei der A-Elf.
El Mala (l.) und Ouédraogo (m.) sind zum ersten Mal bei der A-Elf. Bild: Christian Charisius/dpa
Fußball
Über Luxemburg zur WM - Nagelsmann vor Bestmarke
Vor 91 Jahren bestritt die DFB-Auswahl ihr erstes WM-Qualifikationsspiel überhaupt in Luxemburg. Nun soll dort ein Schritt zur Endrunde 2026 gemacht werden. Dem Bundestrainer winkt eine Bestmarke.

Luxemburg (dpa) - 

Bilanz 

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Luxemburg das 1032. Länderspiel. In der Bilanz stehen 594 Siege, 214 Unentschieden und 223 Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 2312:1214.

WM-Qualifikation

Für die DFB-Auswahl ist es die 109. Partie in einer WM-Qualifikation. Die Bilanz ist mit 86 Siegen, 18 Unentschieden und nur vier Niederlagen weiterhin beeindruckend. Das 0:2 zum Auftakt der laufenden Runde in der Slowakei im September war die erste Auswärtsniederlage überhaupt seit 1934. Das erste Qualifikationsspiel der DFB-Elf fand damals übrigens in Luxemburg statt, Deutschland siegte 9:1 und qualifizierte sich für die WM im gleichen Jahr. 

WM-Ticket 

Die DFB-Elf führt die Gruppe A mit neun Zählern vor den punktgleichen Slowaken an. Nordirland folgt mit sechs Zählern und hat auch noch Chancen auf die WM-Teilnahme. Luxemburg ist mit null Punkten abgeschlagen. Nur der Gruppenerste löst direkt das WM-Ticket. Mit zwei Siegen gegen Luxemburg und die Slowakei am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig kann Nagelsmann für die Endrunde 2026 planen. 

Bundestrainer

Julian Nagelsmann steht vor seinem 28. Länderspiel als Bundestrainer. 15 Siege und je sechs Remis und Niederlagen stehen in seiner Bilanz. Gegen Luxemburg könnte es ein Novum geben. Vier Siege in Serie gelangen dem 38-Jährigen in den gut zwei Jahren als DFB-Chefcoach noch nie. 

Luxemburg

Von 14 Partien gegen die Nummer 97 der aktuellen Weltrangliste hat die DFB-Auswahl bis auf eine alle gewonnen. Die einzige Niederlage, ein 1:2, datiert aus dem Jahr 1939. Vor dem 4:0 im Hinspiel in Sinsheim im Oktober gab es 1998 und 2006 jeweils ein 7:0. Das Team des früheren Bundesliga-Profis Jeff Strasser hat keine Chance mehr auf die WM-Teilnahme. 

Kader

Joshua Kimmich ist mit 105 Länderspielen der erfahrenste Akteur im Aufgebot von Bundestrainer Nagelsmann. Hinter dem Kapitän folgt Leroy Sané (70), der erstmals in der WM-Saison zum Aufgebot gehört. Leon Goretzka (65 Partien) und Serge Gnabry (55) folgen als Bayern-Profis aus dem Jahrgang 1995 im Einsatz-Ranking. 

Neulinge

Die je 19 Jahre alten Teenager Said El Mala vom 1. FC Köln und Assan Ouédraogo von RB Leipzig sind die Debütanten im Aufgebot von Nagelsmann. Zuvor schon berufen, aber noch ohne Länderspieleinsatz sind zudem die Torhüter Noah Atubolu (SC Freiburg) und Finn Dahmen (FC Augsburg). 

Torschützen 

Nur fünf der 21 Feldspieler im DFB-Aufgebot können mehr als ein Länderspieltor vorweisen. Erfolgreichster Schütze ist Serge Gnabry mit 24 Treffern, gefolgt von seinem Bayern-Kollegen Leon Goretzka (15). Leroy Sané hat 14 Mal getroffen. Joshua Kimmich kommt auf zehn Tore, Florian Wirtz auf bislang acht. Stürmer Nick Woltemade erzielte beim jüngsten 1:0 in Nordirland im sechsten Länderspiel seinen Premierentreffer. (dpa)

