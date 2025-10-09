Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • UEFA bestraft Stuttgart und Freiburg wegen Pyro-Vorfällen

Der Pyrotechnik-Einsatz der eigenen Fans beim Heimspiel gegen den FC Basel hat Konsequenzen für den SC Freiburg.
Der Pyrotechnik-Einsatz der eigenen Fans beim Heimspiel gegen den FC Basel hat Konsequenzen für den SC Freiburg. Bild: Tom Weller/dpa
Der Pyrotechnik-Einsatz der eigenen Fans beim Heimspiel gegen den FC Basel hat Konsequenzen für den SC Freiburg.
Der Pyrotechnik-Einsatz der eigenen Fans beim Heimspiel gegen den FC Basel hat Konsequenzen für den SC Freiburg. Bild: Tom Weller/dpa
Fußball
UEFA bestraft Stuttgart und Freiburg wegen Pyro-Vorfällen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stuttgarter und Freiburger Fußballfans zünden in der Europa League Feuerwerkskörper auf den Tribünen. Nun folgen die Sanktionen.

Nyon.

Dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg drohen Fan-Ausschlüsse in dieser Saison der Europa League. Die UEFA verhängte gegen die zwei Fußball-Bundesligisten entsprechende Bewährungsstrafen, weil deren Anhänger Pyrotechnik im Stadion verwendet hatten. Außerdem müssen beiden Vereine je 20.000 Euro als Strafe zahlen.

Sowohl beim Heimspiel der Freiburger gegen den FC Basel (2:1) als auch beim Gastspiel des VfB in Basel (0:2) brannten die deutschen Anhänger Bengalos und anderes Feuerwerk auf den Tribünen ab.

Die UEFA verurteilte Freiburg zur Schließung eines Stadionblocks, Stuttgart darf für ein Auswärtsspiel keine Tickets an die eigenen Fans verkaufen. Weil beide Sanktionen für zwei Jahre auf Bewährung verhängt wurden, greifen sie erst beim nächsten Vergehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.09.2025
3 min.
Sieg gegen Basel: Freiburger Europapokal-Start nach Maß
Traf zum 1:0 für Freiburg: Mittelfeldspieler Patrick Osterhage (M.).
Kein Spektakel, aber drei Punkte. Der SC Freiburg gewinnt das Derby gegen den FC Basel. Zwei Mittelfeldspieler sorgen bei der erfolgreichen Premiere von Trainer Julian Schuster für die Tore.
Christoph Lother, dpa
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
25.09.2025
2 min.
Shirts von den Fans: Freiburgs besonderer Europapokal-Jubel
Freiburger Jubel: Der Sieg gegen den FC Basel war verdient.
Freiburg feiert in der Europa League einen Start nach Maß. Nach dem Sieg gegen Basel tragen Spieler und Fans die gleichen Shirts. Kapitän Günter erklärt, warum er den Spruch darauf treffend findet.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
Mehr Artikel