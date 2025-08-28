Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • UEFA-Chef: Liga-Spiele außerhalb Europas "keine gute Sache"

Dass europäische Liga-Clubs ihre Spiele auf anderen Kontinenten austragen, will UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin nur im Ausnahmefall akzeptieren. (Archivbild)
Dass europäische Liga-Clubs ihre Spiele auf anderen Kontinenten austragen, will UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin nur im Ausnahmefall akzeptieren. (Archivbild) Bild: Darko Vojinovic/AP/dpa
Dass europäische Liga-Clubs ihre Spiele auf anderen Kontinenten austragen, will UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin nur im Ausnahmefall akzeptieren. (Archivbild)
Dass europäische Liga-Clubs ihre Spiele auf anderen Kontinenten austragen, will UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin nur im Ausnahmefall akzeptieren. (Archivbild) Bild: Darko Vojinovic/AP/dpa
Fußball
UEFA-Chef: Liga-Spiele außerhalb Europas "keine gute Sache"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Barcelona und der AC Mailand sollen für Liga-Spiele in dieser Saison nach Amerika und Australien reisen. UEFA-Boss Aleksandar Čeferin hält nichts davon - auch aus der Politik droht Gegenwind.

Nyon.

UEFA-Präsident Aleksandar Čeferin hat sich gegen Pläne der spanischen und italienischen Fußball-Ligen ausgesprochen, Liga-Spiele außerhalb Europas auszutragen. "Wir werden diese Diskussion auch mit der FIFA und allen Verbänden führen, weil ich denke, dass es keine gute Sache ist", sagte der Chef des europäischen Dachverbands dem Nachrichtenmagazin "Politico".

Als Ausnahme oder bei berechtigten Gründen sei die Verlegung zwar in Ordnung, sagte Čeferin. "Aber grundsätzlich sollten europäische Teams in Europa spielen, weil ihre Fans in Europa leben. Es ist eine große Tradition." Die Fans könnten nicht nach Australien oder in die USA reisen, nur um sich die Spiele ihres Vereins anzuschauen.

La Liga und Serie A planen Spiele in Australien und den USA

In der italienischen Serie A soll ein im Februar angesetztes Spiel zwischen dem AC Mailand und Como nach Australien verlegt werden. Das San Siro als Heimspielstätte der Mailänder sei zu dem Zeitpunkt für die Olympischen Winterspiele belegt, erklärte der Ligaverband im Juli.

Die spanische LaLiga will ein Spiel zwischen dem FC Villarreal und Meister FC Barcelona im Dezember in Florida austragen. Die Liga möchte damit ihre Marke im Ausland weiter etablieren und neue Zuschauergruppen erschließen. Liga-Konkurrent Real Madrid stellte sich bereits gegen die Pläne, die einen "inakzeptablen Präzedenzfall" schaffen würden.

Für die Verlegung der Spielorte benötigen die Ligen unter anderem die Zustimmung des Weltverbands FIFA. Laut Čeferin könne die UEFA selbst nichts dagegen unternehmen, da auch die Fußballverbände Italiens und Spaniens die Pläne unterstützen würden. "Wir sind nicht glücklich darüber, aber soweit wir es rechtlich geprüft haben, haben wir hier nicht viel Handhabe", sagte der 57-Jährige. 

EU-Kommissar: Verlegung ins Ausland wäre "Betrug"

Auch auf politischer Ebene könnte den Verbänden Gegenwind drohen. Der EU-Kommissar für Sport, Glenn Micallef, sprach sich am Mittwoch klar gegen die Pläne aus. Die Clubs würden einen Großteil ihres Erfolgs den Fans schulden. "Wettbewerbe ins Ausland zu verlegen ist nicht Innovation, sondern Betrug", schrieb der Malteser in einem Post auf X.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.08.2025
2 min.
Tod des "palästinensischen Pelé": Salah hat Frage an UEFA
Mohamed Salah hat sich in einem Post an die Uefa gewandt.
Der palästinensische Fußballverband meldet, dass Suleiman al-Obeid bei einem Angriff Israels ums Leben gekommen sein soll, die UEFA äußert sich dazu nicht. Das missfällt Stürmerstar Mohamed Salah.
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
28.08.2025
2 min.
Messi führt Miami ins Finale des Leagues Cups - Reus raus
Lionel Messi macht mal wieder den Unterschied.
Lionel Messi ist wieder einmal der entscheidende Mann bei Inter Miami. Er darf auf die nächste Trophäe hoffen. Marco Reus ist dagegen mit seinem Team ausgeschieden.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel