  • UEFA lehnt Stuttgarter Berufung gegen Ticket-Verbot ab

Beim Spiel in Basel brannten die VfB-Fans Feuerwerkskörper ab - ähnlich wie hier bei einem früheren Heimspiel gegen den FC Bayern. (Archiv)
Beim Spiel in Basel brannten die VfB-Fans Feuerwerkskörper ab - ähnlich wie hier bei einem früheren Heimspiel gegen den FC Bayern. (Archiv)
1. Bundesliga
UEFA lehnt Stuttgarter Berufung gegen Ticket-Verbot ab
Das Urteil der UEFA, dass Stuttgart für ein Auswärtsspiel in der Europa League keine Tickets an seine Fans verkaufen darf, bleibt bestehen. Es gibt allerdings eine gute Nachricht für den VfB.

Nyon.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat die Berufung des Bundesligisten VfB Stuttgart gegen einen Fan-Ausschluss zurückgewiesen. Wie die UEFA mitteilte, bleibt das Urteil bestehen, dass der Fußball-Bundesligist für ein Auswärtsspiel in der Europa League keine Tickets an seine eigenen Fans verkaufen darf. 

Die Sanktion ist jedoch für zwei Jahre auf Bewährung verhängt worden, daher würde sie erst bei einem weiteren Vergehen der Anhänger in diesem Zeitraum greifen. 

Beim Europa-League-Spiel der Stuttgarter in Basel (0:2) Anfang Oktober hatten Fans der Schwaben Feuerwerkskörper auf den Tribünen abgebrannt. Darauf hin war die UEFA aktiv geworden. (dpa)

