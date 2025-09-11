Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • UEFA vergibt Champions-League-Finale 2027 an Madrid

Der Champions-League-Sieger 2027 wird in Madrid gekürt.
Der Champions-League-Sieger 2027 wird in Madrid gekürt. Bild: Jan Woitas/dpa
Der Champions-League-Sieger 2027 wird in Madrid gekürt.
Der Champions-League-Sieger 2027 wird in Madrid gekürt. Bild: Jan Woitas/dpa
Fußball
UEFA vergibt Champions-League-Finale 2027 an Madrid
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mailand muss sein Gastgeberrecht für das Finale der Champions League wieder abgeben. Jetzt entscheidet die UEFA, wer als Ersatzort das Endspiel 2027 ausrichten darf.

Tirana.

Das Finale der Champions League findet 2027 in Madrid statt. Das Exekutivkomitee der UEFA ernannte das Estadio Metropolitano in der spanischen Hauptstadt zum Endspielort. Das teilte der Fußball-Kontinentalverband nach der Sitzung des Gremiums um den deutschen Vertreter Hans-Joachim Watzke in Tirana mit. Das Finale der europäischen Meisterklasse bei den Frauen 2027 wurde nach Warschau ins National-Stadion vergeben. 

Baku hat das Nachsehen

Madrid setzte sich mit der Arena von Atlético gegen Mitbewerber Baku durch. Die Hauptstadt Aserbaidschans muss damit weiter auf die erstmalige Ausrichtung des Endspiels in der Königsklasse warten. Die Menschenrechtslage in der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik gilt als problematisch. 

2019 hatte in Baku das Finale der Europa League ausgerichtet. Der FC Chelsea gewann gegen den FC Arsenal in einem Londoner-Stadtduell mit 4:1. Bei der EM 2021 fanden in Baku vier Spiele statt. Regelmäßig gastiert die Formel 1 in Aserbaidschan.

Die nachträgliche Vergabe war notwendig geworden, da Mailand wegen organisatorischer Probleme rund um das Giuseppe-Meazza-Stadion die Gastgeberrolle wieder aberkannt worden war. Im kommenden Jahr findet das Endspiel am 30. Mai in der Puskas-Arena in Budapest statt. 

Das Estadio Metropolitano war 2019 bereits einmal Endspielort. Damals holte Jürgen Klopp durch ein 2:0 mit dem FC Liverpool gegen Tottenham Hotspur den begehrten Henkelpott. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:05 Uhr
5 min.
Modus, Geld und Final-Neuerung: Das bringt die Königsklasse
Die neue Champions-League-Saison beginnt. (Archivbild)
"Sie sind die Besten", erklingt es zur berühmten Hymne ab Dienstag wieder in Europas Stadien. Die Champions League beginnt. Was es für die Fans zu wissen gibt.
Patrick Reichardt und Christian Johner, dpa
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
28.08.2025
1 min.
Champions-League-Finale 2026 beginnt früher
Paris Saint-Germain gewann in der vergangenen Saison den Titel in der Champions League. (Archivbild)
Der Champions-League-Sieger soll nicht mehr erst kurz vor Mitternacht feststehen. Deshalb verlegt die UEFA den Anstoß nach vorn.
Mehr Artikel