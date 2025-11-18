Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Ukraine: Ex-Nationalspieler stirbt nach Veteranenspiel

Der plötzlich gestorbene ukrainische Fußballer Andrij Polunin spielte Ende der 1990er Jahre auch für den 1. FC Nürnberg. (Archivbild)
Der plötzlich gestorbene ukrainische Fußballer Andrij Polunin spielte Ende der 1990er Jahre auch für den 1. FC Nürnberg. (Archivbild) Bild: Claus Felix/dpa
Der ukrainische Mittelfeldmann Andrij Polunin (re.) spielte Ende der 1990er Jahre auch für den 1. FC Nürnberg und verstarb mit nur 54 Jahren plötzlich nach einem Veteranenspiel. (Archivbild)
Der ukrainische Mittelfeldmann Andrij Polunin (re.) spielte Ende der 1990er Jahre auch für den 1. FC Nürnberg und verstarb mit nur 54 Jahren plötzlich nach einem Veteranenspiel. (Archivbild) Bild: Ingo Wagner/dpa
Der plötzlich gestorbene ukrainische Fußballer Andrij Polunin spielte Ende der 1990er Jahre auch für den 1. FC Nürnberg. (Archivbild)
Der plötzlich gestorbene ukrainische Fußballer Andrij Polunin spielte Ende der 1990er Jahre auch für den 1. FC Nürnberg. (Archivbild) Bild: Claus Felix/dpa
Der ukrainische Mittelfeldmann Andrij Polunin (re.) spielte Ende der 1990er Jahre auch für den 1. FC Nürnberg und verstarb mit nur 54 Jahren plötzlich nach einem Veteranenspiel. (Archivbild)
Der ukrainische Mittelfeldmann Andrij Polunin (re.) spielte Ende der 1990er Jahre auch für den 1. FC Nürnberg und verstarb mit nur 54 Jahren plötzlich nach einem Veteranenspiel. (Archivbild) Bild: Ingo Wagner/dpa
Fußball
Ukraine: Ex-Nationalspieler stirbt nach Veteranenspiel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer Partie in der Westukraine wurde dem ehemaligen Bundesliga-Fußballer Andrij Polunin plötzlich schlecht. Die Ursache für den Tod des ukrainischen Ex-Nationalspielers ist unklar.

Luzk.

Der ukrainische Ex-Nationalspieler und ehemalige Bundesliga-Spieler Andrij Polunin ist nach einem Veteranenspiel in seinem Heimatland gestorben. Die Nationale Veteranenvereinigung bestätigte den Tod des 54-Jährigen. Medienberichten zufolge war dem Mittelfeldspieler nach der Begegnung im westukrainischen Luzk plötzlich schlecht geworden, er starb schließlich trotz Rettungsversuchen. Die genaue Todesursache wurde nicht mitgeteilt.

Polunin spielte lange Jahre für den Verein seiner Heimatstadt Dnipro Dnipropetrowsk und hatte kurzzeitige Engagements bei Arsenal Kiew, Krywbas Krywyj Rih und Karpaty Lwiw. Für die Nationalmannschaft absolvierte er neun Spiele und erzielte dabei ein Tor. In Deutschland spielte der Ukrainer zwischen 1998 und 2002 in der Bundesliga für den 1. FC Nürnberg, in der 2. Bundesliga für den FC St. Pauli und in der Regionalliga für Rot-Weiß Essen. Zuletzt arbeitete er als Chefscout für den ukrainischen Erstligisten FK Metalist 1925 aus Charkiw. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:21 Uhr
3 min.
Brandgefahr vermeiden: Asche richtig entsorgen
Vor dem Entsorgen muss die Asche vollständig erkaltet sein: Glutnester können noch Tage später Brände verursachen.
Viele Brände könnten verhindert werden - dafür müsste die Asche aus dem Kamin oder dem Ofen aber korrekt entsorgt werden. Ein Brandermittler der Kripo Goslar gibt Tipps.
17:20 Uhr
2 min.
Razzia gegen organisierte Kriminalität bei 21 Objekten
Das Landeskriminalamt durchsucht in einem Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen 21 Objekte in drei Bundesländern. Was Ermittler bei dem Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler und die Organisierte Kriminalität finden.
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
13.11.2025
2 min.
Klose vor Vertragsverlängerung beim 1. FC Nürnberg
Wird der Vertrag von Miroslav Klose bald verlängert? (Archivfoto)
Nach dem schwierigen Saisonstart und turbulenten Wochen ist Miroslav Klose beim 1. FC Nürnberg die Wende gelungen. Von einem drohenden Aus spricht keiner mehr - dafür aber über ein neues Kapitel.
13:23 Uhr
1 min.
FC Bayern testet im Winter wieder gegen Salzburg
Der FC Bayern um Konrad Laimer (M) spielt am 6. Januar in Salzburg. (Archivbild)
Im neuen Jahr geht es für den FC Bayern in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Wolfsburg los. Zur Einstimmung geht es gegen einen alten Bekannten.
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
Mehr Artikel