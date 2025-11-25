Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Umfrage: Kaum ein Deutscher setzt auf WM-Titel der Fußballer

Letztmals wurde Deutschland 2014 in Brasilien Fußball-Weltmeister. (Archivfoto)
Letztmals wurde Deutschland 2014 in Brasilien Fußball-Weltmeister. (Archivfoto) Bild: Marcus Brandt/dpa
Letztmals wurde Deutschland 2014 in Brasilien Fußball-Weltmeister. (Archivfoto)
Letztmals wurde Deutschland 2014 in Brasilien Fußball-Weltmeister. (Archivfoto) Bild: Marcus Brandt/dpa
Fußball
Umfrage: Kaum ein Deutscher setzt auf WM-Titel der Fußballer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2014 hält Philipp Lahm den WM-Pokal in Rio de Janeiro in den Händen. Dass auch im kommenden Jahr die DFB-Elf den WM-Thron erklimmt, davon ist kaum ein Deutscher überzeugt.

Berlin.

Eine überwältigende Mehrheit der Deutschen glaubt nicht an einen WM-Triumph der deutschen Fußballer im kommenden Jahr. Lediglich acht Prozent erwarten, dass die Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko den fünften Titel nach 1954, 1974, 1990, 2014 holt. Das geht aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des "Stern" hervor. 

61 Prozent trauen der DFB-Elf zumindest den Einzug ins Viertelfinale zu. Im Halbfinale sehen Kimmich und Co. nur noch 18 Prozent der befragten Personen, acht Prozent gehen von einem Finaleinzug aus. Ein Aus bereits in der Vorrunde wie bei der WM 2022 in Katar und 2018 in Russland erwarten demnach fünf Prozent. 

Ostdeutsche sehen schwarz

Besonders pessimistisch sind die Ostdeutschen: Nur ein Prozent von ihnen rechnet damit, dass Deutschland Weltmeister wird. Etwas optimistischer sind diejenigen, die sich selbst als fußballinteressiert bezeichnen: Sie glauben zu 13 Prozent an den Gewinn des Titels.

Für die Umfrage hatte das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa am 20. und 21. November 1007 Menschen ab 18 Jahren befragt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.11.2025
2 min.
Nagelsmann rechnet mit Kimmich und Schlotterbeck
Julian Nagelsmann hofft auf die Rückkehr von zwei Leistungsträgern.
Gegen Luxemburg haben beide verletzt gefehlt. Wenn es nun aufs direkte WM-Ticket ankommt gegen die Slowakei, sind Kapitän Joshua Kimmich und Verteidiger Nico Schlotterbeck wohl wieder dabei.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
09:17 Uhr
2 min.
EU-Automarkt wächst im Oktober - Absatz von Tesla bricht ein
Der Automarkt in der EU hat im Oktober wieder zugelegt (Archivbild)
Die kriselnde Autobranche hat in Europa wieder deutlich zugelegt. Während viele deutsche Hersteller Zuwächse verbuchen, geht es bei Tesla weiter bergab.
09:30 Uhr
1 min.
Für Innovation und Zusammenarbeit: Firmen aus Mittelsachsen in Mittweida ausgezeichnet
Als symbolischen Preis gab es einen Apfelbaum (Symbolbild).
Zum vierten Mal wurde der Mittelsachsen Award verliehen. Als Zeichen für Nachhaltigkeit und regionale Verwurzelung gab es ein besonderes Geschenk.
Franziska Bernhardt-Muth
17.11.2025
6 min.
Torrausch gegen Slowakei: DFB-Spektakel bringt WM-Ticket
Alle erleichtert: Deutschland feiert das WM-Ticket.
Na, bitte! Die DFB-Elf löst mit einer Fußball-Show das Ticket für die WM 2026. Gegen die Slowakei stimmen Einsatz und Effizienz. Und der Spaß kommt bei Woltemade, Sané und Co. auch nicht zu kurz.
Arne Richter, Jens Marx, Thomas Wolfer und Patrick Reichardt, dpa
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel