"Unfassbares Potenzial": Gwinn schwärmt von ihrem Team

Die gute Stimmung bei den DFB-Spielerinnen ist vor der EM kaum zu toppen. Auch Kapitänin Giulia Gwinn glaubt fest daran, "dass wir etwas Großes erreichen können".

Zürich. Kapitänin Giulia Gwinn schwärmt kurz vor der Europameisterschaft in höchsten Tönen von den deutschen Fußballerinnen. "Ich glaube, wir haben ein unfassbares Potenzial in unserer Mannschaft", sagte die 25-Jährige vom FC Bayern München nach der ersten Trainingseinheit des DFB-Teams in Zürich.

"Wir glauben fest daran, dass wir etwas Großes erreichen können", sagte Gwinn weiter. Dass die Spielerinnen vom Titel sprechen, "das sagen wir nicht nur so, sondern das ist auch unsere tiefste Überzeugung. Das ist nicht nur bei mir so, sondern auch bei anderen."

Bootsfahrt zur Einstimmung

Die Auswahl des achtfachen Europameisters startet gegen Polen am Freitag (21.00 Uhr/ARD) in St. Gallen in das Turnier in der Schweiz. Weitere Gruppengegner sind Dänemark und Schweden. "Man hat das Gefühl, es ist ein eingeschweißter Haufen, das ist eine Einheit geworden", sagte Gwinn zur Vorbereitung in Herzogenaurach.

Mit einer Bootsfahrt auf dem Zürichsee und Beiprogramm stand für die 23 Spielerinnen und den Betreuerstab um Bundestrainer Christian Wück am Tag nach der Ankunft in der Schweiz noch ein Highlight an.

"Eingeschweißter Haufen"

Im Hotel habe es vom Teammanagement ein paar Überraschungen gegeben mit Bildern, die den Karriereweg der Spielerinnen aufzeigen und Briefen von Partnern und Familienmitgliedern. "Da bedeutet einem sehr, sehr viel", sagte Gwinn. "Wir fühlen uns hier unglaublich wohl. Wir finden die besten Bedingungen vor."

Die Stimmung sei "herausragend gut". Verletzte musste das DFB-Team bisher auch nicht beklagen. "Insgesamt sehr, sehr gut, sehr, sehr positiv", sei die Lage, bestätigte Co-Trainerin Saskia Bartusiak. (dpa)