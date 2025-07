"Ungerechtigkeit": Frankreich-Star schimpft nach Ausbootung

Frankreichs Fußballerinnen verzichten bei der EM auf ihre Ikone, die kurz vor dem Auftakt gegen England ihren Unmut äußert. Zwei weitere Stars müssen ebenfalls zu Hause bleiben.

Zürich.

Frankreichs Star-Verteidigerin Wendie Renard hat ihrem Ärger über ihre Nicht-Nominierung für die Fußball-EM noch einmal Luft verschafft. "Man stellt sich viele Fragen, Fragen, die in meinem Kopf sind und die ich für mich behalten werde", sagte die 168-malige Nationalspielerin (39 Tore) in einem Interview bei "Martinique La Première". Die Französinnen starten heute in Zürich gegen England (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in das Turnier.