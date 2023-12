Unions Bjelica besuchte Real-Coach Ancelotti beim Training

Union Berlins Trainer Bjelica ließ sich von vielen Kollegen inspirieren. Auch von Real-Coach Ancelotti. Die beiden erinnern sich an ein Zusammentreffen vor einigen Jahren.

Berlin. Union Berlins Trainer Nenad Bjelica hat die Arbeit seines Gegenübers von Real Madrid, Carlo Ancelotti, nicht nur aus der Ferne beobachtet.

"Ich habe die Gelegenheit gehabt, ihn einmal zu besuchen. Das war vor acht, neun Jahren, als ich Trainer bei Spezia Calcio war. Wir haben einen gemeinsamen Freund. Der hat das organisiert. Ich habe ein Training beobachtet und Carlo kennengelernt", sagte der Kroate vor dem Spiel der beiden Teams im Berliner Olympiastadion am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN).

Auch Ancelotti erinnert sich



Auch der Italiener erinnerte sich an die Begegnung. "Wir haben viel über Fußball gesprochen und eine gute Zeit miteinander verbracht", sagte Ancelotti, der damals in seiner ersten Amtszeit bei Real war. "Es ist schon eine Weile her. Ich freue mich, ihn wiederzutreffen. Ich weiß, er leistet gute Arbeit."

Ancelotti ist durchaus einer der Trainer, die Bjelica inspiriert haben. "Natürlich ist Carlo Ancelotti ein Trainer, der alles gewonnen hat im Fußball", sagte Bjelica über den viermaligen Champions-League-Sieger. "Er ist ein top Trainer und hat tolle Leistungen gebracht, überall, wo er Trainer war."

Der Real-Trainer sieht die Eisernen unter dem Kroaten auf einem guten Weg. "Sie spielen in einem anderen System. Ihr Spielstil hat sich verändert. Sie werden offensiver spielen als im Hinspiel", sagte er. (dpa)