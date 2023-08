Unnötiger Elfmeter als Vorentscheidung bei Hitzeschlacht: Chemnitzer FC verliert auch in Cottbus

Es ist ja nicht so, dass die junge und neu zusammengestellte Mannschaft des CFC bei ihren Spielen in der Fußball-Regionalliga völlig chancenlos ist. Für einen Sieg hat es bisher aber noch immer nicht gereicht - weil der Gegner auch im Ostklassiker in der Lausitz abgezockter und vor dem Tor effektiver war.

Cottbus. Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC wartet auch nach dem vierten Spieltag der neuen Saison auf den ersten Sieg und bleibt mit einem Punkt im Keller der Tabelle. Im Ostklassiker beim FC Energie Cottbus kassierten die ersatzgeschwächten Himmelblauen am Sonntagmittag beim 0:2 (0:1) die dritte Saisonniederlage, es war zugleich die dritte Pleite in Folge.

CFC-Trainer Christian Tiffert veränderte seine Startelf im Vergleich zur 1:2-Niederlage am Mittwoch gegen Greifswald auf zwei Positionen. Lukas Stagge rückte für den jungen Marius Schreiber, der zuletzt etwas formschwach war, in die Mannschaft. Dazu ersetzte Stanley Keller den verletzten Leon Ampadu. Er ist nach Zickert, Pribanovic, Koch, Löwe und Berger der nächste wichtige Spieler, der fehlt und wohl auch länger ausfällt. Etwas überraschend stand Dejan Bozic von Beginn an auf dem Platz im Stadion der Freundschaft. Über ihn hieß es am Freitag noch, dass er verletzt sei und nicht spielen könne.

Auf der Gegenseite standen gleich drei ehemalige CFC-Spieler in der Startelf von Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz: neben Dominik Pelivan und Maximilian Oesterhelweg auch der Ur-Chemnitzer Tim Campulka, der im Sommer dem Sparkurs des CFC zum Opfer fiel und sich einen neuen Verein suchen musste.

Das Spiel begann temporeich mit einem Distanzschuss der Gastgeber über das Chemnitzer Gehäuse und einem Versuch von Stephan Mensah, den Energie-Keeper Alexander Sebald unter sich begrub. Danach passierte lange nichts, bis der CFC nach einer Viertelstunde zu einer Zweifach-Chance kam. Mit Mann, Maus und Glück verhinderten die Cottbuser, dass die Versuche von Keller und Stagge einschlugen.

Kurz darauf musste das 1:0 für Chemnitz fallen, als Mensah frei durch war, im Strafraum aber zwei Haken zu viel schlug statt zu schießen, und sich so verdribbelte. Auf der anderen Seite hatte Jonas Hofmann nach einem schönen Spielzug freie Schussbahn, er verzog aber (21.). Cottbus wurde jetzt besser, Tim Heike hatte die nächste Großchance, auch er zielte zu schlecht (23.).

Das Spiel verflachte nun, was bei schwülheißen Temperaturen auch kein Wunder war. Profis hin oder her - bei diesem Wetter muss man erst einmal Tempo machen können. Umso beachtlicher, was die Fans beider Teams ablieferten. Sowohl die Cottbusser als auch die etwa 350 mitgereisten Chemnitzer machten durchweg Rabatz.

Ohne weitere nennenswerte Torchancen ging es in die Kabinen - dachten alle. Bis CFC-Keeper David Wunsch in der zweiten Minute der Nachspielzeit zu stürmisch aus seinem Kasten kam, den Cottbusser Axel Borgmann kurz vor der Strafraumgrenze über den Haufen rannte - und es Elfmeter gab. Den drosch Timmy Thiele in die Maschen, direkt danach war Pause.

In die zweiten 45 Minuten ging der CFC unverändert und fand sich meist im Rückwärtsgang wieder. Cottbus war besser und verwaltete mit seinen erfahrenen Spielern das Ergebnis, den Gästen gelang im Spielaufbau nicht viel. Zu drei dicken Möglichkeiten kamen die Chemnitzer dennoch. Alle hatte Bozic, als er erst neben das Tor (71.), dann ans Lattenkreuz (76.) köpfte und schließlich frei vor dem Kasten daneben schoss (84.). Auf der anderen Seite machte es der eingewechselte Tünay Bektas besser, als er nach einem Konter mit dem 2:0 für Cottbus die Partie endgültig entschied. Keeper Wunsch konnte in den Schlussminuten noch drei Mal stark parieren und so eine höhere Niederlage verhindern.

Für den CFC geht es am 29. August weiter, dann kommen die starken Babelsberger nach Chemnitz. Um mal wieder zu punkten, muss dann vor allem mehr Effektivität vor dem gegnerischen Kasten her.

Statistik:

Chemnitzer FC: Wunsch - Walther, Erlbeck, F. Müller (57. Eppendorfer), Reutter - T. Müller - Keller (65. Akindele), Stagge, Lihsek (88. Smith), Mensah - Bozic

Schiedsrichter: Müke (Schönebeck) - Zuschauer: 5449 - Tor: 1:0 Tiele (45./FE), 2:0 Bektas (89.)