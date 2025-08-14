Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Unser Traum": Bielefeld bereit für nächstes Pokal-Märchen

Bielefelds Trainer Mitch Kniat will wieder ins Pokal-Finale.
Bielefelds Trainer Mitch Kniat will wieder ins Pokal-Finale. Bild: Tom Weller/dpa
Bielefelds Trainer Mitch Kniat will wieder ins Pokal-Finale.
Bielefelds Trainer Mitch Kniat will wieder ins Pokal-Finale. Bild: Tom Weller/dpa
Fußball
"Unser Traum": Bielefeld bereit für nächstes Pokal-Märchen
Jana Glose und Kaspar Kamp, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Vorsaison war Arminia Bielefeld der Favoriten-Schreck schlechthin, warf vier Bundesligisten raus. Nun startet der Aufsteiger als Zweitliga-Tabellenführer in die neue Runde.

Bielefeld.

Vor dem Start in die neue Pokalsaison denken die Bielefelder liebend gerne an ihren sensationellen Finaleinzug zurück. "Die Erinnerungen sind natürlich da und sie motivieren uns, das noch einmal zu erleben", sagte Arminia-Trainer Mitch Kniat.

Die Zeichen für eine erneute Pokal-Überraschung schon in der ersten Runde am Freitagabend (20.45 Uhr/Sky und ZDF) gegen Bundesligist Werder Bremen stehen gar nicht schlecht. Bielefeld ist als Aufsteiger aktuell ungeschlagener Tabellenführer der 2. Liga, tritt zu Hause auf der Alm gegen einen nicht eingespielten Gegner an - und will wie schon in der Vorsaison als Favoriten-Schreck für Furore sorgen.

"Jeder hier hat den Pokalwettbewerb lieben gelernt. Es bleibt unser Traum, wieder ganz, ganz weit zu kommen", sagte Kniat. In der vergangenen Spielzeit gab es erst im Endspiel im Berliner Olympiastadion eine 2:4-Finalniederlage gegen den VfB Stuttgart

Großer Hype um die Arminia

Getragen wird der Club seit Wochen von einer Welle der Euphorie, die durch das DFB-Pokalfinale, den souveränen Aufstieg als Drittliga-Meister und den anschließenden Westfalenpokal-Erfolg gegen Sportfreunde Lotte entstanden ist. Rund um die Arminia herrscht ein großer Hype: Mitgliederzahlen und Dauerkartenverkäufe sind auf Rekordniveau. "Diese Welle hält ja bis heute an. Ich hoffe, das bleibt noch lange so", sagte Kniat.

Dennoch sind die Rollen vor dem Pokalduell gegen Bremen klar verteilt. "Als Aufsteiger in die 2. Liga sind wir gegen einen Bundesligisten der Außenseiter", betonte Kniat. Das war in der Vorsaison aber auch schon so - und dann verlor Werder das Viertelfinale überraschend mit 1:2 beim damaligen Drittligisten Bielefeld.

"Ich habe nicht ganz viel mit den Spielern über dieses Spiel gesprochen", sagte Bremens neuer Trainer Horst Steffen augenzwinkernd. 

Vier Bundesligisten aus dem Pokal geworfen

Sensationell hatte Bielefeld auf seinem Weg zum Finale in Berlin nicht nur die Bremer, sondern auch Union Berlin, den SC Freiburg und Titelverteidiger Bayer Leverkusen aus der Bundesliga geschlagen. "Wenn man einmal das Finale erreicht hat, dann weiß man, wofür man das alles macht", sagte Kniat.

Die jüngsten Erfolge seiner Mannschaft lassen den 39-Jährigen durchaus selbstbewusst auftreten: "Wir werden wieder alles reinhauen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir eine Runde weiterkommen können."

Traumstart in die neue Saison

In 13 Ligaspielen saisonübergreifend ungeschlagen, legte Bielefeld in der 2. Liga gleich mal einen perfekten Start hin: 5:1 gegen den Aufstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf und 2:0 bei Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel. 

Damit die Euphorie weitergeht, hat der Vorjahresfinalist für das Pokalspiel gegen Bremen einen klaren Plan. "Wir müssen den Vorteil nutzen, dass wir schon zwei Pflichtspiele absolviert haben - Werder hatte noch keins", sagte Kniat vor dem Heimspiel. 

Für die Grün-Weißen ist es nicht nur ein Kaltstart, sondern auch das erste Pflichtspiel unter Neu-Coach Steffen. Der kennt Kniat und dessen Spielphilosophie noch aus Drittliga-Zeiten, als er selbst in Elversberg und Kniat in Verl als Trainer verantwortlich waren. 

Trainer: "Junge, hungrige Kerle"

Wie beim sensationellen Pokallauf in der Vorsaison sollen auch diesmal wieder die bekannten Tugenden zum Erfolg führen. "Unsere intensive Spielweise müssen wir auf den Platz bringen und den Gegner stressen, auch im eigenen Ballbesitz mutig sein", gab Kniat die Richtung vor: "Wir haben einfach junge, hungrige Kerle, die fleißig sind und zuhören. Die dürfen und sollen einfach Gas geben." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
03.08.2025
3 min.
Furioser Aufsteiger: "Ganz Bielefeld hat Bock auf Arminia"
Mitch Kniat ist mit Bielefeld erfolgreich in die neue Saison gestartet.
Die Arminia macht da weiter, wo sie aufgehört hatte. Das Bielefelder Team spielt mitreißenden Fußball, profitiert bei der Gala gegen Düsseldorf aber von einem Platzverweis.
Maximilian Wendl, dpa
12.08.2025
4 min.
Bundesliga: Mehr Nachspielzeit, mehr Netto-Minuten
Schiedsrichter Deniz Aytekin: Wie lange nachspielen?
Wann pfeift der Schiri endlich ab? Zu Beginn der 2. Liga ist dies ein größeres Thema. Auch im Oberhaus müssen sich die Fußballer daran gewöhnen.
Ulrike John, dpa
Mehr Artikel