  • Unter Frauen zu Hause und erfolgreich: Bayer-Coach Pätzold

Trainiert seit vergangenem Sommer die Bundesliga-Frauen von Bayer Leverkusen: Roberto Pätzold.
Zum Saisonauftakt gastiert Leverkusen beim deutschen Meister FC Bayern München.
Trainiert seit vergangenem Sommer die Bundesliga-Frauen von Bayer Leverkusen: Roberto Pätzold.
Zum Saisonauftakt gastiert Leverkusen beim deutschen Meister FC Bayern München.
Fußball
Unter Frauen zu Hause und erfolgreich: Bayer-Coach Pätzold
Jana Glose, dpa
Nach einer Rekordsaison blicken Bayer Leverkusens Fußballerinnen in Richtung Topteams. Ihr Coach führt das Bundesliga-Team selbstbewusst in die neue Spielzeit. In der wartet direkt ein Highlight.

Leverkusen.

Roberto Pätzold lacht, wenn er nach seiner Rolle als Frauenversteher gefragt wird. Doch der Trainer der Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer Leverkusen ist beruflich wie privat von Frauen umgeben. "Ich habe drei Töchter, meine Mutter hat acht Schwestern. Ich selbst habe eine Schwester, eine Nichte und zehn Cousinen. Wir sind in der Familie also wirklich sehr viele Frauen. Das hat mich natürlich geprägt", berichtet Pätzold im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. 

Seit vorigem Sommer coacht der 46-Jährige die weibliche Werkself. Nach der besten Saison der Vereinsgeschichte verlängerte er seinen Vertrag vorzeitig bis 2027 und will den Erfolg fortsetzen. "Wir schauen zuversichtlich in die neue Saison, wohl wissend, dass sich die Konkurrenzsituation verändert hat", betont Pätzold. "Bayern, Wolfsburg und Frankfurt waren uns in Sachen Konstanz und Kontinuität noch voraus. Aber wir wollen den Abstand verkleinern – tabellarisch und in den direkten Duellen." 

Saisonauftakt auf großer Bühne 

Gleich zum Auftakt wartet mit einem dieser Duelle ein Highlight. In der Allianz Arena trifft Leverkusen im Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison am Samstag (17.45 Uhr) auf den deutschen Meister FC Bayern München. "Das ist ein riesiger Push. Ich hoffe, dass es die Spielerinnen beflügelt" sagt Pätzold. "Wir müssen absolut on-point sein, um auswärts beim FC Bayern bestehen zu können. Aber wir sind selbstbewusst und voller Vorfreude." 

Mittlerweile sind 50.000 Tickets für das Eröffnungsspiel verkauft, wie der FC Bayern München am Montag bekannt gab. Die Partie wird damit zu einem historischen Ereignis: Nie zuvor wurden für ein Bundesliga-Spiel der Frauen hierzulande derart viele Tickets verkauft. Der bisherige Zuschauerrekord von 38.365 Fans wurde 2022 beim Duell zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt aufgestellt. 

Mit Leverkusen will Pätzold Schritt für Schritt an die Top-Drei der Liga heranzurücken.
Mit Leverkusen will Pätzold Schritt für Schritt an die Top-Drei der Liga heranzurücken.
Für Pätzold und sein Team ist der Auftakt nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch ein Zeichen für den Aufschwung des Frauenfußballs. "Die Spielerinnen arbeiten täglich hart und professionell und haben es daher verdient, vor solchen Kulissen zu spielen", betont der gebürtige Berliner, den auch die mediale Präsenz freut. Neben MagentaSport und DAZN überträgt auch die ARD den Liga-Auftakt der Fußballerinnen im Free-TV

Nationalspielerin und Torjägerin neu im Team

"Wenn es einen guten Zeitpunkt gibt, die Bayern sie zu ärgern, dann vielleicht zum Beginn der Saison", wirft Pätzold den Blick voraus. Nach der erfolgreichen Vorsaison weiß der Coach aber auch, dass die neue Spielzeit kein Selbstläufer wird. "Es wird eine spannende Herausforderung, die Performance und die Ergebnisse aus unserer Rekordsaison zu bestätigen. Wenn man ein hohes Level erreicht hat, braucht es auch einen noch deutlich höheren Invest, um ganz kleine weitere Entwicklungsschritte zu machen." 

Einer der Leverkusener Neuzugänge ist Nationalspielerin Carlotta Wamser.
Einer der Leverkusener Neuzugänge ist Nationalspielerin Carlotta Wamser.
Doch die Voraussetzungen beim Team sind gut: Leistungsträgerinnen konnten gehalten und der Kader punktuell verstärkt werden – unter anderem mit Nationalspielerin Carlotta Wamser und Torjägerin Vanessa Fudalla. "Wir bleiben unserer Philosophie treu: Der Kader ist bewusst eher klein, weil wir weiter auch jungen Spielerinnen die Möglichkeit auf Spielzeit geben wollen", sagt Pätzold, für den Bayer Leverkusen die erste Station im Frauen-Profifußball ist.

Vom Männer- zum Frauentrainer 

Ein Unterschied zum Männerfußball liege vor allem in der Heterogenität der Biografien, erklärt er. "Es gibt Spielerinnen, die seit frühester Jugend im Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurden – und andere, die ihre komplette Jugend in Jungenmannschaften verbracht haben." Dazu käme bei einigen jungen Spielerinnen die Doppelbelastung durch Schule oder berufliche Ausbildung. Auch zyklusbasiertes Training sei ein Thema. 

Außerdem ist der 46-Jährige Vater von drei Töchtern.
Außerdem ist der 46-Jährige Vater von drei Töchtern.
Und noch etwas ist anders. "Ich kann als Mann natürlich nicht die gleiche Präsenz in der Kabine haben wie bei einer Männermannschaft. Aber wir haben einen tollen Staff und ergänzen uns sehr gut", erklärt der Trainer, der etwas besonders schätzt: "Die Kommunikation ist anders als bei Männern, die Feedback-Kultur ist viel ausgeprägter. Das empfinde ich als sehr angenehm." Pätzold mag vielleicht kein selbst ernannter Frauenversteher sein, doch er hat verstanden, wie er die Bayer-Frauen erfolgreich führt. (dpa)

