Unter Tränen: Kapitänin Gwinn bei EM-Auftakt verletzt raus

Das Auftaktspiel bei der EM endet für Giulia Gwinn früh. Die deutsche Kapitänin muss schon in der ersten Halbzeit verletzt vom Platz.

St. Gallen.

Die deutsche Nationalmannschafts-Kapitänin Giulia Gwinn ist beim EM-Auftaktspiel gegen Polen verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Die 26-Jährige verletzte sich am Abend in St. Gallen kurz vor der Halbzeit bei einem Zusammenprall am Knie und musste gestützt werden, als sie unter Tränen den Rasen verließ. Gwinn hatte die DFB-Elf zuvor aufs Feld geführt.