Florian Wirtz geht über den Trainigsplatz.
Florian Wirtz geht über den Trainigsplatz. Bild: Christian Charisius/dpa
Florian Wirtz geht über den Trainigsplatz.
Florian Wirtz geht über den Trainigsplatz. Bild: Christian Charisius/dpa
Fußball
Unterstützung für Wirtz von England-Kollegen
Florian Wirtz hat es in Liverpool nicht leicht. Bei der Nationalmannschaft sieht die Fußball-Welt aber anders aus. Zwei andere England-Neulinge im DFB-Team finden sogar lobende Worte.

Wolfsburg.

Florian Wirtz hat angesichts der anhaltenden Kritik an seinen Leistungen beim FC Liverpool Unterstützung von den England-Kollegen bei der Nationalmannschaft erhalten. "Auf dem Papier sieht man vielleicht nicht die Tore, aber wenn man meine Spiele mit seinen vergleicht, ist er deutlich mehr im Spiel. Ich stehe wahrscheinlich drei- oder viermal richtig, bekomme den Ball und schieße ihn rein – er hingegen ist sehr aktiv im Spiel, hat viele Ballkontakte und gute Aktionen", sagte Angreifer Nick Woltemade bei RTL/n-tv/sport.de.

Woltemade war wie Wirtz im Sommer aus der Bundesliga in die Premier League gewechselt. Bei Newcastle United erfüllte er mit vier Toren die Erwartungen. Wirtz ist bei Liverpool noch ohne Treffer und ständiger Kritik von Medien sowie mittlerweile auch Spott der gegnerischen Fans ausgesetzt.

Hohe Ablösesummen für Bundesliga-Spieler

Wirtz war für die Rekordsumme von rund 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum englischen Meister gegangen. Für Woltemade zahlte Newcastle ungefähr 90 Millionen Euro an den VfB Stuttgart. "Für jeden Spieler ist die Umstellung nicht leicht, aber er macht seine Sache sehr gut", sagte Woltemade über Wirtz. 

Thiaw (l.) und Woltemade (mit Mütze in der Mitte) laufen beim DFB-Training.
Thiaw (l.) und Woltemade (mit Mütze in der Mitte) laufen beim DFB-Training. Bild: Christian Charisius/dpa
Thiaw (l.) und Woltemade (mit Mütze in der Mitte) laufen beim DFB-Training.
Thiaw (l.) und Woltemade (mit Mütze in der Mitte) laufen beim DFB-Training. Bild: Christian Charisius/dpa

Auch Verteidiger Malick Thiaw, wie Woltemade nach seinem Transfer von AC Mailand neu in Newcastle, sieht für Wirtz kein langfristiges Problem. "Flo hat so viele Qualitäten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er in England einschlagen wird. Ich finde auch, er hat keine schlechten Spiele gemacht", sagte Thiaw dem "Kicker".

Auch Nagelsmann verteidigt Wirtz

Ähnlich hatte zu Wochenbeginn Bundestrainer Julian Nagelsmann Wirtz erneut gegen Kritik verteidigt und darauf hingewiesen, dass die Beurteilung des 22-Jährigen besser ausfallen würde, wenn seine Liverpool-Kollegen die vielen Vorlagen des deutschen Nationalspielers zu Toren genutzt hätten. Wirtz' schlecht beurteilter Start habe auch mit der generellen Krise des Traditionsclubs zu tun, der in der Liga nur auf Platz acht liegt. 

Wirtz, Woltemade und Thiaw gehören zum DFB-Aufgebot für die letzten beiden Gruppenspiele der Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Luxemburg und am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig gegen die Slowakei. (dpa)

Mehr Artikel