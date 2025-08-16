Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Unwetter sorgt für Pokal-Unterbrechung in Illertissen

Torwart Michel Witte jubelt vor dem Gewitter über Illertissens Führung.
Torwart Michel Witte jubelt vor dem Gewitter über Illertissens Führung.
Fußball
Unwetter sorgt für Pokal-Unterbrechung in Illertissen
Der 1. FC Nürnberg läuft beim Viertligisten Illertissen einem Rückstand hinterher. Dann wird die Aufholjagd jäh unterbrochen.

Illertissen.

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem Fußball-Regionalligisten FV Illertissen und dem 1. FC Nürnberg ist mitten in der Aufholjagd der Franken wegen eines Unwetters unterbrochen worden. Beim Stand von 2:1 für die Gastgeber schickte Schiedsrichter Patrick Alt die Teams nach 74 Spielminuten in die Kabine. 

Das mit 5.000 Zuschauern ausverkaufte Vöhlin-Stadion in Illertissen ist weitgehend offen. Nach rund zehn Minuten kamen die Spieler zurück auf den Rasen. 

Der bayerische Pokalsieger Illertissen führte durch Tore von Denis Milic (2. Minute) und Yannick Glessing (43.) mit 2:0. Berkay Yilmaz verkürzte vor dem Unwetter mit Starkreden in der 66. Minute für das Nürnberger Team von Trainer Miroslav Klose. (dpa)

