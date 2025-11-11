Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Upamecano zu Zukunft beim FC Bayern: Derzeit "keinen Kopf"

Verteidiger Dayot Upamecano spielt eine starke Saison beim FC Bayern. (Archivbild)
1. Bundesliga
Upamecano zu Zukunft beim FC Bayern: Derzeit "keinen Kopf"
Verteidiger Upamecano ist einer der Leistungsträger beim FC Bayern. Sein Kontrakt läuft im Sommer aus, die Münchner wollen unbedingt verlängern. Nun äußert sich der Spieler selbst zur Situation.

München.

Die Zukunft von Dayot Upamecano beim FC Bayern bleibt offen. Obwohl der Fußball-Rekordmeister den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem Abwehrspieler dringend verlängern will, habe sich der Franzose noch nicht entschieden. "Ich habe keinen Kopf dafür", sagte Upamecano der französischen Sportzeitung "L'Équipe". Er ergänzte vage: "Ich habe einen guten Berater. Wir werden die richtige Entscheidung treffen."

Der Nationalspieler gehört in dieser Saison zu den Erfolgsgaranten einer ohnehin starken Bayern-Mannschaft, die in der Bundesliga und in der Champions League jeweils Tabellenführer ist. Er habe sich "ehrlich gesagt" noch nie so stark gefühlt. "Ich bin in Topform". Die Münchner wollen den 27-Jährigen deshalb als Nebenmann von DFB-Profi Jonathan Tah langfristig an sich binden. Der Vize-Weltmeister war 2021 von RB Leipzig zu den Bayern gekommen.

Kompany als Zünglein an der Waage?

Wegen seines auslaufenden Vertrages bemühen sich andere europäische Topclubs um Upamecano. "Ich schätze es sehr, wenn es Vereine gibt, die an mir interessiert sind", sagte er in dem Interview, unterstrich aber, dass er sich bei Bayern wohlfühle. "Ich habe einen tollen Trainer und tolle Teamkollegen."

Bayern Münchens Dayot Upamecano (r) ist dankbar für die Tipps von Trainer Vincent Kompany (l). (Archivbild)
Vor allem Coach Vincent Kompany könnte nach Aussagen von Upamecano ein Grund sein, in München zu bleiben. Durch die Ankunft des Belgiers im Sommer 2024 wurde der Innenverteidiger nochmal stärker. "Ich habe versucht, vieles zu verbessern, und das verdanke ich vor allem einem großartigen Trainer", sagte der Franzose. Kompany, früher selbst Abwehrspieler, gebe ihm immer wieder viele wertvolle Tipps. "Ich fühle mich viel stärker. Als Kompany kam, hat sich vieles verändert. Er hat uns gezeigt, wie wir besser verteidigen können."

Upamecano kann mit Frankreich WM-Ticket lösen

So sind die Bayern in der Saison weiter ungeschlagen, beim 2:2 zuletzt in der Bundesliga beim 1. FC Union Berlin gaben sie nach 16 Pflichtspielsiegen in Serie erstmals Punkte ab. Nach der Länderspielpause, in der Upamecano mit Frankreich die WM-Qualifikation perfekt machen kann, geht es für die Münchner in der Liga gegen Freiburg und dann mit dem Spitzenspiel in der Champions League beim ebenfalls noch verlustpunktfreien FC Arsenal weiter. (dpa)

