Update mit Stimmen: Dynamo hadert nach Remis gegen Bielefeld mit Elfmeterpfiff

Fußball
Die Dresdner wollten mit einem Heimsieg Arminia Bielefeld in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga überholen, doch am Ende reichte es im Aufsteigerduell nur zu einem 1:1 (1:0). Sieben Punkte aus drei Partien können sich dennoch sehen lassen.
Dynamo Dresden bleibt auch im dritten Spiel der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga unbesiegt, den dritten „Dreier“ in Folge konnten die Elbestädter jedoch nicht einfahren, Arminia Bielefeld hatte etwas dagegen. 1:1 (1:0) hieß es am Sonntag im Aufsteigerduell nach 90 Minuten, in denen 30.840 Zuschauer ein spannendes, aber nicht...
