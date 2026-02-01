MENÜ
  • Update mit Stimmen: Dynamo hadert nach Remis gegen Bielefeld mit Elfmeterpfiff

Christoph Daferner erzielt per Kopf das Tor zum 1:0 für Dresden. Bild: Robert Michael/dpa
Christoph Daferner erzielt per Kopf das Tor zum 1:0 für Dresden. Bild: Robert Michael/dpa
Fußball
Update mit Stimmen: Dynamo hadert nach Remis gegen Bielefeld mit Elfmeterpfiff
Redakteur
Von Thomas Treptow
Die Dresdner wollten mit einem Heimsieg Arminia Bielefeld in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga überholen, doch am Ende reichte es im Aufsteigerduell nur zu einem 1:1 (1:0). Sieben Punkte aus drei Partien können sich dennoch sehen lassen.

Dynamo Dresden bleibt auch im dritten Spiel der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga unbesiegt, den dritten „Dreier“ in Folge konnten die Elbestädter jedoch nicht einfahren, Arminia Bielefeld hatte etwas dagegen. 1:1 (1:0) hieß es am Sonntag im Aufsteigerduell nach 90 Minuten, in denen 30.840 Zuschauer ein spannendes, aber nicht...
17:10 Uhr
2 min.
Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest
Die italienische Biathletin Rebecca Passler auf der Strecke.
Vier Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele gibt es einen Dopingfall. Die betroffene Italienerin stammt aus Antholz, dem Austragungsort der Biathlonrennen.
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
23.01.2026
2 min.
2:2 zwischen Bielefeld und Kiel: Beide Serien gehen weiter
Bielefelds Leon Schneider grätscht den Ball zum 0:1 ins eigene Tor.
Arminia Bielefeld holt gegen Holstein Kiel zwar einen 0:2-Rückstand auf, bleibt aber auch im siebten Spiel nacheinander ohne Sieg. Die Kieler hingegen sind nun seit fünf Spielen ungeschlagen.
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
30.01.2026
3 min.
Dynamos Traumtorschütze darf gegen Bielefeld auf Startelf hoffen
Luca Herrmann machte am 3. Spieltag in Bielefeld per Fallrückzieher das Tor zum 2:1 für Dynamo.
Die Dresdner könnten den dritten Sieg in Folge einfahren und sich in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga nach oben kämpfen. Doch Trainer Thomas Stamm ist es wichtiger, einen direkten Kontrahenten im Abstiegskampf zu überholen.
Thomas Treptow
Mehr Artikel