US-Coach Pochettino vor Heim-WM: Trump übt gerne Druck aus

Bei der Heim-WM im kommenden Jahr lasten auf der US-Nationalmannschaft hohe Erwartungen. Der Nationaltrainer spricht vorab über die Haltung von Donald Trump in dieser Frage.

Washington.

Der amerikanische Fußball-Nationaltrainer Mauricio Pochettino erwartet, dass US-Präsident Donald Trump zur Heim-WM im kommenden Jahr hohe Erwartungen an das Gastgeber-Team haben wird. "Im Sport, bei allem, woran die Amerikaner beteiligt sind, wollen sie gewinnen. Die Spieler wissen, dass der Druck enorm sein wird, und unser Präsident übt gerne Druck aus, aber das ist willkommen", sagte Pochettino.

Der Druck bei der WM werde ohnehin groß sein, so der gebürtige Argentinier. "Weil wir Gastgeber sind", sagte Pochettino, der seit dem vergangenen September Nationalcoach der USA ist.

Pochettino glaubt an führende Rolle der USA im Weltfußball

Der 53-Jährige ist überzeugt davon, dass die USA in einigen Jahren eine dominante Rolle im Weltfußball einnehmen könnten. "Das Potenzial ist enorm", sagte Pochettino in britischen Medien. "In fünf oder zehn Jahren können wir die Nummer eins in der Welt sein."

Die USA richten die WM im kommenden Jahr mit Kanada und Mexiko aus. Das Finale steigt am 19. Juli in New Jersey. (dpa)