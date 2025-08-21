Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • US Open: Machbare Gegner für Zverev

Alexander Zverev hatte bei den US Open Glück mit der Auslosung.
Alexander Zverev hatte bei den US Open Glück mit der Auslosung. Bild: Frank Gunn/The Canadian Press/AP/dpa
US Open: Machbare Gegner für Zverev
Alexander Zverev hat vor Beginn der US Open noch mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Immerhin die Auslosung meint es gut mit dem Tennis-Spieler.

New York.

Alexander Zverev hat beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison eine machbare Auslosung erwischt. Der Weltranglisten-Dritte bekommt es zum Auftakt in New York mit dem Chilenen Alejandro Tabilo zu tun, der aktuell nur Platz 126 der Weltrangliste belegt.

Zverev landete bei der Zeremonie am Donnerstag in einer Hälfte mit dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner. Der Italiener hat das Spektakel in New York im vergangenen Jahr gewonnen und triumphierte zuletzt auch in Wimbledon. Allerdings hatte Sinner wie Zverev zuletzt mit körperlichen Problemen zu kämpfen und musste beim Masters-1000-Event in Cincinnati am Montag beim Stand von 0:5 im ersten Satz gegen den Spanier Carlos Alcaraz aufgeben.

Alcaraz könnte im Halbfinale auf Novak Djokovic treffen, der in New York den nächsten Versuch unternimmt, seinen 25. Grand-Slam-Titel zu feiern. Alcaraz bekommt es zum Auftakt mit dem Aufschlag starken Amerikaner Reilly Opelka zu tun.

Bislang nur zwei deutsche Männer am Start

Daniel Altmaier, außer Zverev der bislang einzige Deutsche im Herren-Feld, trifft in der ersten Runde auf Hamad Medjedovic. Bei den French Open in Paris hatte Altmaier in der dritten Runde gegen den Serben in vier Sätzen gewonnen. So wenig deutsche Männer wie dieses Jahr waren bei den US Open zuletzt 1985 dabei.

Bei den Frauen spielt Eva Lys zunächst gegen eine Qualifikantin. Tatjana Maria trifft auf die Griechin Maria Sakkari, Laura Siegemund auf die Russin Diana Schneider. (dpa)

08:54 Uhr
5 min.
Zverev sucht professionelle Hilfe - Prozess "über Jahre"
Alexander Zverev fühlt sich nach eigener Aussage wieder viel besser als in Wimbledon. (Archivbild)
Zverevs Aussagen über Einsamkeit und sein Seelenleben sorgten für Aufsehen. In New York erklärt er, wie er auf seine Probleme reagiert. Das sei nicht innerhalb von ein oder zwei Wochen vorbei.
Kristina Puck, dpa
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
21.08.2025
4 min.
Zverev? Sinner? Djokovic? Fragen vor dem US- Open-Spektakel
Wie fit ist Alexander Zverev? So lautet eine der Fragen vor dem Start der US Open.
Das letzte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt. Alexander Zverev gibt vorher ein bedenkliches Bild ab. Er ist damit nicht der Einzige.
Kristina Puck, dpa
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
Mehr Artikel