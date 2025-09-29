Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • US-Rapper Snoop Dogg auch bei Winterspielen am Start

Snoop Dogg begeisterte die Fans mit seinen Auftritten in Paris.
Snoop Dogg begeisterte die Fans mit seinen Auftritten in Paris. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Snoop Dogg (r) sorgte für hohe TV-Quoten bei NBC.
Snoop Dogg (r) sorgte für hohe TV-Quoten bei NBC. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Auch beim Fackellauf in Paris war Snoop Dogg
Auch beim Fackellauf in Paris war Snoop Dogg Bild: Marcus Brandt/dpa
Snoop Dogg (r) besuchte viele Veranstaltungen.
Snoop Dogg (r) besuchte viele Veranstaltungen. Bild: Michael Kappeler/dpa
Snoop Dogg und die US-amerikanische Fernsehmoderatorin Martha Stewart erhielten einen Emmy.
Snoop Dogg und die US-amerikanische Fernsehmoderatorin Martha Stewart erhielten einen Emmy. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Snoop Dogg begeisterte die Fans mit seinen Auftritten in Paris.
Snoop Dogg begeisterte die Fans mit seinen Auftritten in Paris. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Snoop Dogg (r) sorgte für hohe TV-Quoten bei NBC.
Snoop Dogg (r) sorgte für hohe TV-Quoten bei NBC. Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Auch beim Fackellauf in Paris war Snoop Dogg
Auch beim Fackellauf in Paris war Snoop Dogg Bild: Marcus Brandt/dpa
Snoop Dogg (r) besuchte viele Veranstaltungen.
Snoop Dogg (r) besuchte viele Veranstaltungen. Bild: Michael Kappeler/dpa
Snoop Dogg und die US-amerikanische Fernsehmoderatorin Martha Stewart erhielten einen Emmy.
Snoop Dogg und die US-amerikanische Fernsehmoderatorin Martha Stewart erhielten einen Emmy. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Sport-Mix
US-Rapper Snoop Dogg auch bei Winterspielen am Start
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Olympia in Paris ist Snoop Dogg der heimliche Star. Mit seiner unnachahmlichen Art und einer Prise Humor berichtet er von den Spielen. Nun soll er auch bei den Winterspielen 2026 für Quote sorgen.

Berlin.

US-Rapper Snoop Dogg wird erneut als Korrespondent von Olympischen Spielen berichten. Nach seiner vielfach gelobten Premiere bei den Sommerspielen im vergangenen Jahr in Paris wird der 53 Jahre alte Musiker auch bei den Winterspielen im kommenden Februar in Italien im Einsatz sein, wie der US-Sender NBC mitteilte.

Snoop Dogg soll mit seiner einzigartigen und humorvollen Art erneut Wettkämpfe kommentieren, an Veranstaltungen teilnehmen und gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten vor Ort für Stimmung sorgen. Die Olympischen Spiele beginnen am 6. Februar mit der Eröffnungsfeier und enden am 22. Februar. 

Bringe Schlittschuhe mit und werde Eislaufen

"Die Olympischen Spiele sind die größte Bühne der Welt. Und wie jeder weiß, dreht sich bei mir alles um Sport, darum, Menschen zusammenzubringen, zu vereinen und gleichzeitig Spaß zu haben", sagte der US-Megastar. "Ich werde meine Pufferjacken, Schneehosen, Skibrillen und Schlittschuhe mitbringen", ergänzte Snoop Dogg. Und er werde "definitiv auf Eis laufen".

Der TV-Sender NBC hatte Snoop Dogg für bessere Quoten verpflichtet. Und das zahlte sich richtig aus, denn der Rapper lieferte während seiner drei Wochen in Paris unvergessliche Bilder. 

Unter anderem trug der Kalifornier die olympische Fackel an der Seine in Paris, tanzte mit den US-Turnerinnen um Superstar Simone Biles, erschien im Reiter-Outfit bei der Dressur, bekam Fechtunterricht sowie von US-Schwimmstar Michael Phelps Schwimmunterricht. So stieg die TV-Quote bei NBC im Vergleich zu Olympischen Spielen in Tokio um knapp 80 Prozent.

Rapper soll erneut für hohe TV-Quote sorgen

Das ließ sich der US-Sender aber auch einiges kosten. Snoop Dogg soll pro Tag rund 500 000 Dollar bekommen haben, für 16 Tage Olympia waren das allein acht Millionen Dollar. Zusätzlich soll er noch eine Gage und eine TV-Quoten-Prämie bekommen haben. Laut "Bild" seien somit bis zu 15 Millionen Dollar möglich gewesen. 

Snoop Dogg, seit Juli Miteigentümer des walisischen Fußball-Zweitligisten Swansea City, hatte mit seinen Auftritten in der französischen Hauptstadt nicht nur die Fans begeistert. Die New York Times hatte ihn als "NBCs neue Stimme des Volkes" betitelt. Für sein Debüt als TV-Experte und Sportkommentator erhielt Snoop Dogg zusammen mit Martha Stewart sogar einen Emmy, den bedeutendsten Fernsehpreis der Welt. 

Bereits 2021 war Snoop Dogg als Olympia-Berichterstatter im Einsatz, damals allerdings noch aus dem Studio in den USA heraus und nicht vor Ort. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
3 min.
IOC lässt Russen unter Auflagen für Winter-Olympia zu
Kirsty Coventry (r) äußert sich zum Start von russischen Athleten bei Winter-Olympia in Italien
Wie bei den Sommerspielen in Paris dürfen auch bei Winter-Olympia in Italien Einzelsportler aus Russland als neutrale Athleten dabei sein. Offen ist, welche Weltverbände den IOC-Beschluss umsetzen.
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
29.09.2025
2 min.
Bad Bunny übernimmt Halbzeit-Show beim Super Bowl
Bad Bunny wird der Star der Halbzeit-Show des Super Bowl am 8. Februar. (Archivbild)
Sie gilt als die größte Bühne der Welt, die Halbzeit-Show des Super Bowl. Im kommenden Endspiel der Football-Saison wird der Sänger Bad Bunny die Show gestalten.
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
Mehr Artikel