USA nach Verlängerungs-Krimi Eishockey-Weltmeister

Die Entscheidung im Finale der Eishockey-WM fällt hochdramatisch in der Verlängerung. Der Schweizer Torhüter überragt, ist am Ende aber machtlos.

Stockholm. Die USA sind erstmals seit 1933 wieder Eishockey-Weltmeister. Ein Treffer von Tage Thompson in der Verlängerung sicherte dem Team von Trainer Ryan Warsofsky in Stockholm durch ein hochdramatisches 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) gegen die Schweiz die Eishockey-Krone. 1960 wurde der US-Erfolg bei Olympia auch als WM-Sieg gewertet. Die Schweiz kassierte dagegen nach 2013, 2018 und 2024 die vierte Final-Niederlage und wartet weiterhin auf den ersten WM-Titel.

Leicht und locker spazierten die Schweizer gegen Österreich (6:0) und Dänemark (7:0) ins Endspiel. Die US-Boys waren aber ein anderes Kaliber. Thompson von den Buffalo Sabres und Co. machten viel Druck auf die Schweizer. Torhüter Leonardo Genoni musste gleich mehrfach sein Können zeigen und bewahrte sein Team vor einem frühen Rückstand.

"Da war unser Torhüter für uns da", lobte der Schweizer Timo Meier seinen 37 Jahre alten Goalie bei ProSieben. "Wir müssen jetzt einen besseren Job machen."

Schweizer-Torhüter Leonardo Genoni zeigte mehrfach sein ganzes Können. Bild: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Die Schweizer bekamen die flinken US-Amerikaner auch im Mitteldrittel nicht in den Griff. Genoni hielt seine Mannschaft im Spiel: Einen Penalty von Conor Garland von den Vancouver Canucks parierte der Keeper vom EV Zug (26. Minute). Selbst in Unterzahl hatte die USA bessere Gelegenheiten als der Gegner. Erinnerungen wurden an das vergangene Jahr wach, als die Schweizer im Finale in Prag gegen Tschechien aus ihren Möglichkeiten zu wenig machte und 0:2 unterlag.

Die Nervosität nahm bei den Schweizern immer mehr zu. Die US-Amerikaner, mit einem Schnitt von 24 Jahren jüngste WM-Mannschaft, kamen dagegen immer wieder zu guten Gelegenheiten. Routinier Genoni brachte seine Gegenspieler mit Reflexen und Paraden fast zur Verzweiflung.

Enttäuschte Schweden werden Dritter

In der Verlängerung bei drei-gegen-drei schlug die große Stunde von Thompson, der Genoni keine Abwehrchance ließ. Sein viel umjubelter Treffer entschied die 88. Eishockey-Weltmeisterschaft.

Gastgeber Schweden sicherte sich zuvor Platz drei durch ein 6:2 gegen Dänemark. Trotz der Bronzemedaille verlief das Heim-Turnier für die favorisierten Tre Kronor enttäuschend. Für Co-Gastgeber Dänemark war der Halbfinal-Einzug der größte Erfolg bei einer WM. Die Dänen hatten zuvor für das Vorrunden-Aus der deutschen Mannschaft gesorgt. Im Viertelfinale gelang mit dem 2:1 gegen Kanada eine Eishockey-Sensation. (dpa)