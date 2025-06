Usbekistan erstmals bei Fußball-WM - Nullnummer in Abu Dhabi

Die Aufstockung des Teilnehmerfeldes für die Fußball-WM macht sich bemerkbar. Usbekistan ist erstmals dabei. Dafür reicht ein Remis am vorletzten Spieltag.

Abu Dhabi.

Die Fußball-Nationalmannschaft von Usbekistan hat sich erstmals für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Das Team von Temur Kapadze erreichte am vorletzten Spieltag der Qualifikation ein 0:0 beim direkten Rivalen Vereinigte Arabische Emirate und festigte damit Rang zwei. Die Usbeken sind nach dem Remis in Abu Dhabi nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen und werden kommenden Sommer in Nordamerika am Start sein.