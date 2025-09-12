Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Van der Vaart: Unter fünf Gegentore wäre für HSV gut

Trotz der Verbundenheit zum HSV traut er dem Bundesliga-Rückkehrer bei den Bayern nicht viel zu. (Archivbild)
Trotz der Verbundenheit zum HSV traut er dem Bundesliga-Rückkehrer bei den Bayern nicht viel zu. (Archivbild)
1. Bundesliga
Van der Vaart: Unter fünf Gegentore wäre für HSV gut
Rafael van der Vaart traut dem Hamburger SV nicht wirklich viel zu gegen den FC Bayern. Seine Einschätzung dürfte für Diskussionen sorgen.

Hamburg.

Der ehemalige HSV-Star Rafael van der Vaart traut dem Bundesliga-Rückkehrer im Duell mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern nicht viel zu. "Auf den HSV wartet eine schwere Aufgabe", sagte er in einem Interview ran: "Alles unter fünf Gegentoren wäre aus meiner Sicht gut." 

Die Hamburger müssen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Abend-Topmatch des dritten Spieltags in München antreten. Nach einem 0:0 zum Auftakt bei Borussia Mönchengladbach hatte der HSV im brisanten Stadtduell 0:2 daheim gegen den FC St. Pauli verloren. Die Münchner starteten mit einem 6:0 gegen RB Leipzig und einem 3:2 beim FC Augsburg. 

Van der Vaarts gibt eine Empfehlung mit auf den Weg nach München

"Das erste Bundesliga-Spiel nach dem Aufstieg war ordentlich. Gegen St. Pauli hatte der HSV aber wieder Zweitliga-Niveau", sagte van der Vaart: "Natürlich ist jedes Spiel anders und jede Mannschaft hat es gegen den FC Bayern schwer. Aber es stimmt definitiv nicht positiv, wenn man zuvor zuhause gegen St. Pauli keine Chance hatte und nun nach München muss." 

Die Hamburger sollten es dort einfach genießen und lernen, ein ordentliches Spiel zu machen - und sie sollten hoffen, "dass es keine Packung gibt", sagte der mittlerweile 42 Jahre alte Niederländer, der vom Sommer 2005 und Mitte 2012 jeweils für drei Jahre beim HSV gespielt hatte. Wie schwer es der HSV gegen die Bayern schon lange hat, belegt eine Statistik: Vor heimischer Kulisse erzielten die Münchner in den vergangenen acht Begegnungen mit dem HSV 50 Tore, mehr als sechs pro Partie im Schnitt. (dpa)

