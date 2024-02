VC Bitterfeld-Wolfen schlägt Königs-Wusterhausen mit 3:0

Friedersdorf.

Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben ihre Negativserie beendet. Die Schützlinge von Trainer Alessio Lodi schlugen am Sonntag vor heimischer Kulisse das Schlusslicht Energiequelle Netzhoppers Königs-Wusterhausen nach 77 Minuten glatt in drei Sätzen mit 3:0 (25:13, 25:23, 25:22). Damit festigte der Aufsteiger seinen siebten Platz in der Bundesliga. Den größten Anteil am achten Saisonsieg hatte Logan House, der zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt wurde.