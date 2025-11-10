Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Verbandsboss mit klarem WM-Auftrag an DFB-Kicker

Bernd Neuendorf erwartet von der DFB-Auswahl die direkte Qualifikation für die Fußball-WM 2026.
Bernd Neuendorf erwartet von der DFB-Auswahl die direkte Qualifikation für die Fußball-WM 2026.
Fußball
Verbandsboss mit klarem WM-Auftrag an DFB-Kicker
Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht es in den kommenden Tagen um das Direkt-Ticket für die WM 2026. Der DFB-Präsident formuliert seine Erwartungen sehr deutlich.

Frankfurt/Main.

DFB-Boss Bernd Neuendorf hat den deutschen Nationalspielern für das Finale in der WM-Qualifikation einen klaren Auftrag erteilt. "Ich erwarte ganz klar, dass wir die beiden Spiele gewinnen und damit auch die Gruppe, sodass wir idealerweise in den Lostopf 1 kommen und bei der Auslosung Anfang Dezember dann Klarheit über alles haben und nicht in irgendwelche Qualifikationsrunden müssen", sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht als Tabellenführer der Gruppe A in die abschließenden Partien beim abgeschlagenen Schlusslicht Luxemburg (0 Punkte) am Freitag und gegen den punktgleichen Rivalen Slowakei am 17. November in Leipzig. "Wir gehen hoch konzentriert in diese beiden Spiele und ich bin überzeugt, dass wir sie erfolgreich gestalten", sagte Neuendorf und bekräftigte nochmals: "Das ist die klare Erwartung."

Play-Off-Spiele sollen vermieden werden

Im Falle der angestrebten zwei Siege wäre die DFB-Auswahl definitiv direkt für das XXL-Turnier mit 48 Mannschaften in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Auch auf Platz zwei oder drei der Gruppe A könnte sich Deutschland noch für die WM vom 11. Juni bis 19. Juli kommenden Jahres qualifizieren. 

Dann müssten aber erstmals seit 2001 wieder Play-Off-Spiele bestritten werden, die nicht nur Neuendorf unbedingt vermeiden möchte. "Aber das muss ich gar nicht ansprechen, denn das ist auch die Erwartungshaltung und der Anspruch des Bundestrainers und der ganzen sportlichen Leitung", sagte der 64-Jährige. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
