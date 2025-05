Verbleib bei St. Pauli? Trainer Blessin: "Fühle mich wohl"

Der FC St. Pauli macht den Klassenverbleib in der Bundesliga perfekt. Zuletzt wurde Trainer Blessin mit anderen Clubs in Verbindung gebracht. Doch sein Verbleib bahnt sich an.

Hamburg. Beim FC St. Pauli deutet einiges auf den Verbleib von Trainer Alexander Blessin in der kommenden Saison hin. "Ich fühle mich wohl, ich habe Vertrag", sagte der Trainer nach dem perfekten Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga. "Es spricht momentan überhaupt nichts dagegen. Aber ich werde jetzt hier nicht da sitzen und irgendetwas versprechen", machte der 52-Jährige klar.

In den vergangenen Monaten hatte es mehrmals Berichte über das gesteigerte Interesse anderer Clubs gegeben. "Wir wissen alle, wie es im Fußball ist. Ich brauche jetzt einfach mal 10, 14 Tage, um einfach mal herunterzukommen, weil das schon sehr, sehr stressig war". Er fühle sich bei den Hamburgern aber "sauwohl".

Blessin: "Wissen alle, dass es ein schlechtes Spiel war"

Die Norddeutschen hatten sich beim 0:2 gegen den Absteiger VfL Bochum schlecht präsentiert. "Wir wissen alle, dass es ein schlechtes Spiel war", sagte der Coach. Blessin war zwar enttäuscht, aber stellte auch klar: "Wisst ihr was, ist mir scheißegal. Dieses Spiel, das bringt mich nicht dazu, dass ich irgendetwas auf die Mannschaft kommen lasse." Der Kiez-Club habe an 33 von 34 Spieltagen "richtig gut performt" und sei verdient in der Liga.

Nach der Partie und dem 14. Tabellenrang strömten die Fans auf den Platz und feierten bei Musik und kühlen Getränken eine Nichtabstiegs-Party. (dpa)