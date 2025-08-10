Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Verletzungssorgen um Süle: "Niki hat seine Wade gespürt"

Nach nur wenigen Minuten im Spiel musste Niklas Süle gestützt vom Platz. Bild: Bernd Thissen/dpa
1. Bundesliga
Verletzungssorgen um Süle: "Niki hat seine Wade gespürt"
Der Abschied von Mats Hummels wird bei Borussia Dortmund von der Verletzung von Niklas Süle überschattet. Eine Untersuchung soll Klarheit über das Ausmaß der Blessur bringen.

Dortmund.

Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Niklas Süle im Testspiel gegen Juventus Turin hofft Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac auf keine ernsthafte Verletzung des Innenverteidigers. "Niki hat ein bisschen seine Wade gespürt. Jetzt werden wir morgen mal einen Kernspin machen, um zu schauen, was dort genau passiert ist. Wir hoffen, dass nicht allzu viel passiert ist", sagte der Trainer nach der 1:2-Niederlage. 

Süle war in der Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt der Dortmunder in der 18. Minute für Mats Hummels bei dessen Abschiedsspiel eingewechselt worden. Kurz vor der Pause ging er nach einem Rückpass ohne gegnerische Einwirkung zu Boden und hielt sich am rechten Bein. Gestützt und leicht humpelnd musste Süle den Platz nach kurzer Behandlung schließlich verlassen. 

Der 29-Jährige hatte bereits in der vergangenen Spielzeit große Probleme mit der rechten Syndesmose – ein Band am oberen Sprunggelenk. "Das kann man ausschließen. Er hatte schon in den letzten Tagen so ein bisschen Probleme mit der Wade. Wir müssen mal schauen, ob die Wade zugemacht hat", sagte Kovac angesprochen auf die Probleme des Innenverteidigers an der Syndesmose. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
