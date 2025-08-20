Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  "Verlorenes Vertrauen": Isak drängt auf Wechsel zu Liverpool

Alexander Isak macht seinem Club Newcastle United schwere Vorwürfe.
Alexander Isak macht seinem Club Newcastle United schwere Vorwürfe. Bild: John Walton/PA Wire/dpa
Alexander Isak macht seinem Club Newcastle United schwere Vorwürfe.
Alexander Isak macht seinem Club Newcastle United schwere Vorwürfe. Bild: John Walton/PA Wire/dpa
Fußball
"Verlorenes Vertrauen": Isak drängt auf Wechsel zu Liverpool
Der beste Stürmer von Newcastle will unbedingt zum FC Liverpool. Der Club will ihn aber nicht gehen lassen. Nun spitzt sich der Streit zu.

Newcastle.

Im Wechseltheater um Newcastles Stürmer Alexander Isak hat der ehemalige Dortmunder den Druck erhöht und seinem Club "verlorenes Vertrauen" vorgeworfen. Der 25 Jahre alte Torjäger will unbedingt zum FC Liverpool wechseln, wo bereits Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz unter Vertrag steht. Newcastle will den Schweden aber trotz einer angeblichen Offerte über 125 Millionen Euro nicht gehen lassen.

Nun äußerte sich Isak nach langem Schweigen erstmals öffentlich zu seiner Situation. "Die Wahrheit ist, dass Versprechen gemacht wurden und der Club meine Position schon lange kennt", schrieb Isak bei Instagram. "Wenn Versprechen gebrochen werden und Vertrauen verloren geht, kann die Beziehung nicht weitergehen." Dann sei eine Trennung das Beste.

Newcastle weist Vorwürfe zurück

Der Club wies die Darstellungen von Isak zurück. "Unsere Antwort ist klar, dass Alex unter Vertrag bleibt und es zu keiner Zeit eine Zusage eines Club-Offiziellen gegeben hat, dass Alex Newcastle United im Sommer verlassen kann", hieß es in einem Club-Statement.

Isak, der in diesem Sommer noch nicht mit der United-Mannschaft trainiert hat und auch zum Saisonstart am vergangenen Wochenende nicht im Kader stand, war vor drei Jahren aus Spanien von Real Sociedad zu den Magpies gewechselt. Zuvor hatte er sich bei Borussia Dortmund in jungen Jahren nicht durchsetzen können.

In der vergangenen Saison war er hinter Liverpools Mohamed Salah mit 23 Treffern zweitbester Torschütze der Premier League und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass sich Newcastle für die Champions League qualifiziert hat. (dpa)

