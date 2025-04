Verstärkung für Eishockey-Team nach WM-Testpleiten

Nach den beiden Auftaktpleiten in die WM-Vorbereitung kommen drei gestandene Nationalspieler neu zum DEB-Team. Erst nach Ostern bekommt die Auswahl von Bundestrainer Kreis dann WM-Konturen.

München. Das deutsche Eishockey-Nationalteam reist personell verstärkt zu den nächsten zwei WM-Testspielen in die Slowakei. Nach den beiden Niederlagen zum Auftakt der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Mai gegen Titelverteidiger Tschechien (0:7 und 0:1) berief Bundestrainer Harold Kreis den früheren NHL-Stürmer Tobias Rieder (München) und die beiden Mannheimer Verteidiger Lukas Kälble und Tobias Fohrler neu in den Kader.

Nicht mehr dabei sind die Abwehrspieler Luca Münzenberger (University of Vermont/USA) und Maxim Rausch (Bremerhaven). Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund auf der Anreise in die Slowakei mit.

NHL-Keeper stößt später zum Team

Dort stehen am Mittwoch und Donnerstag in Pistian (jeweils 18.00 Uhr/MagentaSport) die nächsten WM-Tests an. Erst in der Woche nach Ostern für die Spiele gegen Österreich soll der aktuelle Kader, in dem in erster Linie noch Perspektivspieler stehen, ein anderes Gesicht bekommen. Neben einigen noch geschonten weiteren Leistungsträgern soll dann etwa auch NHL-Torhüter Philipp Grubauer (Seattle) zum Team stoßen.

Bei der WM vom 9. bis 25. Mai im dänischen Herning und Stockholm trifft Deutschland in der Vorrunde auf Ungarn, Kasachstan, Norwegen, Schweiz, USA, Tschechien und Dänemark. (dpa)