Verstappen holt Pole für das Saisonfinale

Wer sonst? Der Weltmeister zaubert im Red Bull in Abu Dhabi wieder die schnellste Runde hin. Nico Hülkenberg schafft es in die Top Ten.

Abu Dhabi. Max Verstappen hat sich erneut die Pole Position beim Großen Preis von Abu Dhabi gesichert.

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister aus den Niederlanden setzte sich unter Flutlicht auf dem Yas Marina Circuit in der Qualifikation vor Charles Leclerc durch. In seinem Red Bull war der 26 Jahre alte Niederländer 0,139 Sekunden schneller als der gleichaltrige Monegasse im Ferrari. Dritter wurde Oscar Piastri im McLaren.

Hülkenberg Achter

Als Achter schaffte es Nico Hülkenberg im Haas auch noch in die Top Ten, Rekordweltmeister Lewis Hamilton dagegen nicht. Er scheiterte als Elfter vorzeitig und wird wohl im zweiten Jahr nacheinander sieglos mit seinem Mercedes bleiben.

Für Verstappen ist es die zwölfte Pole in diesem Jahr und die 32. seiner Karriere. 2020, 2021 und 2022 hatte er in Abu Dhabi bereits den besten Startplatz eingefahren. Für den angestrebten Sieg an diesem Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) hat sich der Dominator dieser Saison damit perfekt in Position gebracht. Gewinnt er, überholt er in der ewigen Bestenliste Sebastian Vettel und ist mit 54 Siegen alleiniger Dritter. (dpa)