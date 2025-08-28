Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Verstappen in der Krise: "Gänsehaut", aber keine Chance?

Max Verstappen sucht verzweifelt den Weg zurück zu alten Erfolgen.
Max Verstappen sucht verzweifelt den Weg zurück zu alten Erfolgen. Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Max Verstappen sucht verzweifelt den Weg zurück zu alten Erfolgen.
Max Verstappen sucht verzweifelt den Weg zurück zu alten Erfolgen. Bild: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Formel 1
Verstappen in der Krise: "Gänsehaut", aber keine Chance?
Thomas Wolfer, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Max Verstappen wird seinen Formel-1-Titel wohl nicht verteidigen. Den Weltmeister erwartet nach dem Sommerurlaub ein schwieriges Heimspiel in Zandvoort. Wie geht es für ihn weiter?

Zandvoort.

Im ersten Urlaub als Papa war sein Formel-1-Dilemma für Max Verstappen ganz weit weg. "Es war gut, neue Energie zu tanken und mich zu erholen", sagte der Weltmeister. Auf Fotos zeigte er sich auf der Familien-Jacht mit Töchterchen Lily ganz privat, beim Wassersport versuchte der Niederländer möglichst abzuschalten, ehe ihn die harte sportliche Realität ausgerechnet in Zandvoort vor seinen treuesten Fans wieder einholen wird.

"Ich hoffe, dass wir näher herankommen, aber ich glaube nicht, dass es die beste Strecke für uns ist", sagte Verstappen unter dichter Wolkendecke im verregneten Fahrerlager. Auch am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) dürfte in den rauen Dünen an der Nordsee der erste Grand-Prix-Sieg seit über einem Vierteljahr unter normalen Umständen außer Reichweite sein. 

Fast schon verzweifelt versucht der WM-Dritte im schwierig zu fahrenden Red Bull den Anschluss zu den in der Gesamtwertung enteilten McLaren-Piloten zu schaffen. "Es ist mein Heimrennen. Jedes Mal, wenn ich rausfahre, gibt einem das eine Gänsehaut", sagte Verstappen vor dem Großen Preis der Niederlande: "Es ist positive Energie, nicht mehr Druck. Das versuche ich zu nutzen."

Ein "Meer aus Orange" als Unterstützung

Zehntausende Fans werden sich bis Sonntag täglich auf den Weg in das kleine Zandvoort machen und die Tribünen in Orange tauchen. "Das ist hier immer fantastisch. Es ist so ein kleines Land - und es sind so viele Fans", sagte Verstappen. Seit Jahren begleiten ihn die reisefreudigen Anhänger um die ganze Welt, doch in Zandvoort ist die Atmosphäre unweit von Amsterdam noch mal besonderer: "Es ist ein unglaubliches Gefühl, an einem Meer aus Orange vorbeizufahren, und ich freue mich darauf."

Ein Bild aus besseren Zeiten: 2023 gewann Max Verstappen zuletzt in Zandvoort und ließ sich feiern. (Archivbild)
Ein Bild aus besseren Zeiten: 2023 gewann Max Verstappen zuletzt in Zandvoort und ließ sich feiern. (Archivbild) Bild: Hasan Bratic/dpa
Ein Bild aus besseren Zeiten: 2023 gewann Max Verstappen zuletzt in Zandvoort und ließ sich feiern. (Archivbild)
Ein Bild aus besseren Zeiten: 2023 gewann Max Verstappen zuletzt in Zandvoort und ließ sich feiern. (Archivbild) Bild: Hasan Bratic/dpa

Dass er von 2021 bis 2023 dreimal nacheinander von der Pole Position auf dem Kurs mit der markanten Steilkurve gewann, wird ihm aber nichts nutzen. Immerhin könnte helfen, dass nasse Bedingungen als durchaus wahrscheinlich gelten und Regen vielleicht für einen chaotischen Rennverlauf sorgt. Von der einstigen Red-Bull-Dominanz ist aber nicht viel übrig, demonstrativ schrieb Verstappen seinen fünften WM-Titel nacheinander schon ab. "Wir kämpfen sowieso nicht um die Weltmeisterschaft", hatte er zuletzt in Budapest gesagt.

Ob das für Frust sorgt? "Wenn man schon viel gewonnen hat, weiß man, dass eine Zeit kommt, in der das nicht mehr so sein wird", sagte Verstappen. Sein Ansatz ist deswegen klar: "Es macht keinen Sinn für mich, frustriert zu sein. Da verschwendet man nur seine Energie. Es geht jetzt darum, einen Weg zu finden, wie man wieder besser wird." Ziel müsse es sein, auch mit Blick auf 2026 ein leistungsfähigeres Auto zu haben: "Ich will mehr über das Auto lernen."

Der Rückstand auf Piastri ist riesig

Die Konkurrenz schreibt den Ausnahmefahrer trotz des schwächeren Autos zwar nicht ab. Bei noch zehn ausstehenden WM-Läufen sieht es aber sehr danach aus, als wäre Platz drei in dieser Saison das Maximum für Verstappen. 97 Punkte liegt er hinter Spitzenreiter Oscar Piastri, auch Lando Norris im zweiten McLaren hat als Zweiter noch komfortable 88 Punkte Vorsprung. "Es ist noch viel zu früh, an den WM-Stand zu denken", sagte Piastri zwar. Aber selbst wenn er und Norris viermal ausscheiden sollten, müsste Verstappen auch alle diese Rennen gewinnen, um überhaupt sicher vorbeizuziehen.

Sicher ist jedenfalls, dass Verstappen trotz der enttäuschend verlaufenden Saison auch im kommenden Jahr im Red Bull sitzen wird. "Für mich war immer klar, dass ich sowieso bleibe", sagte Verstappen vor der dreiwöchigen Sommerpause in Ungarn. Trotzdem gab es monatelang Spekulationen über ein Engagement bei Mercedes.

Denn klar ist: Er will im besten Auto sitzen. Klappt es mit Red Bull auch unter einem stark veränderten Reglement 2026 nicht, wieder nach vorn zu kommen, wird es neue Gerüchte geben, ob Verstappen vorzeitig aus seinem eigentlich noch bis 2028 laufenden Vertrag aussteigt. Es soll leistungsbezogene Klauseln geben, die ihm das ermöglichen könnten. Verstappen denkt daran aber nicht und hat für den Rest des Jahres ein klares Ziel: "Ich will die Chancen nutzen, die sich mir noch bieten." Vielleicht sogar schon im Regen von Zandvoort. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:51 Uhr
4 min.
Titel-Duell, Ferrari-Frust: Das ist in der Formel 1 wichtig
Der WM-Kampf wird zwischen Lando Norris (links) und Oscar Piastri entschieden. (Archivbild)
Nach drei Wochen Sommerpause rast die Formel 1 wieder los. Um die Weltmeisterschaft streiten sich zwei Teamkollegen, dahinter stehen der Champion beim Heimspiel und ein Traditionsrennstall im Fokus.
Thomas Wolfer, dpa
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
17:03 Uhr
3 min.
Verstappen im Formel-1-Training in Zandvoort chancenlos
Max Verstappen auf der Strecke.
Die Formel 1 ist zurück aus der Sommerpause. Im Training in Zandvoort kommt es zu vielen Unterbrechungen. Weltmeister Verstappen fährt nicht nur den McLaren-Piloten hinterher.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel