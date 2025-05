Verstappen kontert Kritik an Nordschleifen-Spritztour

Unter dem Pseudonym "Franz Hermann" rast Max Verstappen in einem Ferrari-Sportwagen über die berüchtigte Nordschleife. Kritik daran lässt den Formel-1-Champion kalt.

Imola.

Trotz des Wirbels um seine rasante Sportwagen-Probefahrt auf dem Nürburgring will sich Formel-1-Weltmeister Max Verstappen Risiko-Ausflüge auf der Rennstrecke nicht verbieten lassen. "Das ist meine Leidenschaft, und am Ende ist es mein Privatleben", sagte der Niederländer vor dem Grand Prix in Imola. Verstappen war in der Vorwoche überraschend am Trainingstag der Langstreckenserie NLS auf der berüchtigten Nordschleife aufgetaucht und dort mit einem Ferrari-Sportwagen Runden gefahren.