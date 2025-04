Verstappen macht eine kurze Formel-1-Pause

Die Formel 1 fährt in Bahrain - der Weltmeister schaut erstmal zu. Red Bull schickt für Max Verstappen einen Ersatzmann auf die Strecke.

Sakhir.

Weltmeister Max Verstappen hat zum Auftakt des Formel-1-Gastspiels in Bahrain eine Pause eingelegt. Der Niederländer überließ seinen Red-Bull-Dienstwagen im ersten Training in Sakhir dem Jungpiloten Ayumu Iwasa aus Japan und gönnte sich bei 35 Grad in kurzer Hose eine Auszeit in der Team-Garage. Hintergrund der Freizeitstunde für den Titelverteidiger ist die Regel, dass die Teams an mindestens vier Rennwochenenden der Saison einem Nachwuchsfahrer eine Einsatzchance im Training geben müssen.