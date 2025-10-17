Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Verstappen rast auf die Sprint-Pole - Hülkenberg überrascht

Max Verstappen rast zur Pole.
Bild: Nick Didlick/AP/dpa
Max Verstappen rast zur Pole.
Max Verstappen rast zur Pole. Bild: Nick Didlick/AP/dpa
Formel 1
Verstappen rast auf die Sprint-Pole - Hülkenberg überrascht
Max Verstappen setzt das McLaren-Duo weiter unter Druck. Er holt die Pole fürs Sprintrennen in Austin. Für eine große Überraschung sorgte der einzige deutsche Pilot.

Austin.

Max Verstappen hält den Druck auf die beiden McLaren-Rivalen im WM-Kampf weiter hoch. Der viermalige Formel-1-Weltmeister sicherte sich die Pole Position für das Sprintrennen beim Großen Preis der USA. Verstappen verwies in der Qualifikation das McLaren-Duo mit Lando Norris und Oscar Piastri auf die Plätze zwei und drei. Vierter wurde völlig überraschend Nico Hülkenberg im Sauber. 

Marko begeistert: Verstappen legt immer etwas zu

"Das war ein sehr guter Tag für uns", sagte Verstappen, der Norris im letzten Moment noch die Pole entriss. "Es ging darum, alles zusammenzubekommen. Zum Schluss ist das nicht einfach, aber es hat gut funktioniert", betonte der Niederländer. "Wenn es drauf ankommt, legt er immer etwas zu", sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bei Sky.

In dem Sprint über 100 Kilometer an diesem Samstag (19.00 Uhr MESZ/Sky) erwartet Verstappen allerdings ein enges Rennen. Der Sieger bekommt acht Punkte. Dreieinhalb Stunden später steht das Qualifying für das Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) an.

Alles ein bisschen kürzer

Auch die K.o.-Ausscheidung für den Sprint ist gestrafft. Statt insgesamt einer Stunde dauert sie knapp 45 Minuten. Heißt auch: Zeit verlieren kann keiner. Auf einem Kurs wie dem Circuit of the Americas ist die Crashgefahr allerdings geringer, Safety-Car-Einsätze sind eher seltener. 

Und so ließen es die Topfahrer im ersten nur zwölfminütigen Zeitabschnitt erstmal ruhig angehen. Als Erster zog Norris, zuvor schon Schnellster im ersten und einzigen Freien Training, in die nächste Runde ein, vor Verstappen und Piastri. Und nun blieben nur zehn Minuten. Verstappen legte vor, Piastri kam nicht ran, Norris aber. 

Der Brite, der mit seinem Manöver beim Singapur-Rennen gegen Piastri für große Diskussion über McLaren und eine Aussprache bei McLaren mit nicht näher beschriebenen Konsequenzen für ihn gesorgt hatte, sicherte sich erneut Platz eins. Stark auch Hülkenberg: Er zog als Fünfter in den Kampf der Top Ten ein. Der 38-Jährige überstand damit zum ersten Mal in diesem Jahr auch den zweiten Zeitabschnitt eines Qualifyings.

Hülkenberg sogar zwischenzeitig auf Platz eins

Als es in den gerade mal acht Minuten um die Pole ging, warteten die Topfahrer wieder. Nur ein Versuch und der musste passen. So wie bei Hülkenberg, der sich zunächst auf Platz eins setzte. Aber nur kurz. Norris übernahm die Führung, Piastri fuhr auf zwei - ehe Verstappen sich die Pole sicherte.

Im WM-Klassement führt Piastri mit 22 Punkten vor Norris, allerdings warten beide seit drei Rennen auf einen Sieg. 12 der bisher 18 Grands Prix in diesem Jahr gewann entweder Piastri (7) oder Norris (5). Verstappen hat nach dem Wiedererstarken seines Wagens im WM-Klassement aufgeholt, aber immer noch 63 Punkte weniger als Piastri. (dpa)

