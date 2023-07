Verstappen will auch für Mateschitz in Österreich siegen

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen will das erste Red-Bull-Heimspiel in Österreich nach dem Tod von Dietrich Mateschitz auch für den im vergangenen Jahr gestorbenen Firmengründer gewinnen.

"Wir hatten schon einige Rennen ohne Dietrich an unserer Seite. Man muss das akzeptieren, aber wir fahren auch, um ihn stolz zu machen und sein Erbe fortzusetzen", sagte der Niederländer am Red-Bull-Ring in Spielberg und ergänzte vor dem Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr/Sky): "Natürlich wollen wir hier den Sieg."

Red-Bull-Gründer Mateschitz war im vergangenen Oktober im Alter von 78 Jahren gestorben. Verstappen hatte in der Vergangenheit bereits die besondere Bedeutung des Machers im Hintergrund für seine Karriere herausgestellt. "Ohne ihn würde ich heute nicht hier sitzen und hätte nicht den Erfolg, den ich habe", hatte der 25-Jährige über seinen Förderer gesagt.

Verstappen hat alle seine Formel-1-Rennen in Autos aus dem Red-Bull-Konzern bestritten: 2015 und 2016 zunächst für das Schwesterteam Toro Rosso, später für das Hauptteam. Das Verhältnis zu Mateschitz galt immer als gut, Verstappen hatte den österreichischen Milliardär vor dessen Tod auch noch ein letztes Mal persönlich besucht. (dpa)