Verteidigerin Linder nur mit Lauftraining

Die deutschen Frauen kämpfen bei der Europameisterschaft gegen Schweden um den Gruppensieg. Eine Abwehrspielerin muss vorher kürzertreten.

Zürich. Außenverteidigerin Sarai Linder hat zwei Tage vor dem letzten EM-Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Schweden nur individuell trainiert. Die 25-Jährige vom VfL Wolfsburg habe leichte muskuläre Problemen, sagte eine DFB-Sprecherin. Es besteht aber "kein Grund zur Sorge".

Franziska Kett wäre möglicher Ersatz

Die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück spielt am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Zürich gegen die Schwedinnen um den Gruppensieg. Beide Teams haben sich in der Gruppe C vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert.

Linder absolvierte zu Beginn der Übungseinheit mit bandagiertem Oberschenkel nur ein Lauftraining. Sie hatte sowohl beim 2:0 gegen Polen als auch beim 2:1 gegen Dänemark die linke defensive Außenbahn besetzt. Als ihre Stellvertreterin auf dieser Position gilt die 20 Jahre alte Franziska Kett vom FC Bayern München. (dpa)