  • Vertragsverlängerung? Das sagt Bayern-Torwart Neuer

Verlängert Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern noch einmal?
Verlängert Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern noch einmal?
1. Bundesliga
Vertragsverlängerung? Das sagt Bayern-Torwart Neuer
Will Manuel Neuer ein weiteres Jahr beim FC Bayern bleiben - und soll er überhaupt? Darüber wird eifrig diskutiert. Der Torhüter, im 40. Lebensjahr angekommen, lächelt die spannende Zukunftsfrage weg.

München.

Bayern-Kapitän Manuel Neuer ist der Frage nach dem Zeitpunkt seiner möglichen Vertragsverlängerung in München humorvoll ausgewichen. "Ich muss auf meine Knochen achten. Es ist schon spät, und das merke ich jetzt schon wieder. Mal schauen, wie es nach dem Aufstehen ist", sagte der 39-Jährige in der Nacht zum Donnerstag nach dem 4:0 des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Champions League gegen den FC Brügge aus Belgien.

"Es gibt gute - und bessere Tage"

Der Vertrag von Deutschlands Rekordtorhüter, der seit Sommer 2011 im Bayern-Tor steht, läuft am Saisonende aus. Eine Verlängerung um ein weiteres Jahr ist eine vieldiskutierte Option und würde den Generationswechsel im Münchner Tor einmal mehr vertagen. Als der langjährige Nationaltorhüter gefragt wurde, wie es denn nach dem Aufstehen bei ihm normalerweise so sei, scherzte er: "Ja, jetzt läuft der Arzt gerade vorbei. Muss ich kurz warten." Dann lächelte er verschmitzt und sagte: "Es gibt gute - und bessere Tage."

Nach dem zwölften Sieg im zwölften Pflichtspiel der Saison und dem dritten Erfolg in der Champions League belegen die Münchner in der Königsklassen-Tabelle den zweiten Platz hinter Titelverteidiger Paris Saint-Germain. In zwei Wochen kommt es in Frankreichs Hauptstadt zum direkten Duell mit PSG. Der Tabellenführer ist ebenfalls mit neun Punkten gestartet. 

Hat bereits bis 2029 unterschrieben: Trainer Vincent Kompany.
Hat bereits bis 2029 unterschrieben: Trainer Vincent Kompany.
Neuer über Kompany-Vertrag: "Der logische Schritt"

Seinen Vertrag bereits verlängert hat Trainer Vincent Kompany. Der belgische Coach unterschrieb am Tag vor dem Brügge-Spiel vorzeitig einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2029. "Ich finde einfach, dass es der logische Schritt ist. Ich glaube, er macht sehr gute Arbeit mit seinem Team zusammen. Es macht Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen", sagte Neuer. (dpa)

