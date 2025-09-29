Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vertragsverlängerung von Kane? "Absolut vorstellbar"

Ist Harry Kane auch auf Zypern wieder Bayerns Erfolgsgarant?
Ist Harry Kane auch auf Zypern wieder Bayerns Erfolgsgarant?
Fußball
Vertragsverlängerung von Kane? "Absolut vorstellbar"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Bayern setzt noch lange auf Tore von Harry Kane - auch über das Vertragsende in knapp zwei Jahren hinaus? Im langwierigen Poker mit einem Abwehrstar gibt es namhafte Konkurrenz.

Limassol/München.

Der FC Bayern München kann sich bei Rekordtorjäger Harry Kane sehr gut eine Vertragsverlängerung vorstellen. "Wenn du eine gute Mischung hast, kannst du eben auch ältere Spieler, die einfach eine unfassbare Qualität haben, durchaus länger dabeihaben. Harry scheint gar nicht alt zu sein, er scheint in den Jungbrunnen gefallen zu sein, wie aktiv er auf dem Platz ist. Also für uns absolut vorstellbar", sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug des deutschen Fußball-Rekordmeisters nach Zypern zur Frage der Vertragsverlängerung. Der Vertrag des 32-Jährigen ist noch bis Sommer 2027 datiert. 

Kane zählt zu den "Lichtgestalten"

Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) will der FC Bayern gegen den Königsklassen-Neuling und Außenseiter FC Pafos nach dem 3:1 gegen Club-Weltmeister FC Chelsea die nächsten drei Punkte in der Ligaphase einfahren. Die Münchner hoffen dabei auf weitere Treffer von Fließband-Torschütze Kane. "Harry ist für uns ein außergewöhnlicher Spieler", sagte Eberl. Er zähle im Team zu den "Lichtgestalten".

Freut sich auf das Spiel auf Zypern: Sportvorstand Max Eberl.
Freut sich auf das Spiel auf Zypern: Sportvorstand Max Eberl.
Zuletzt hatte es Gerede um eine Ausstiegsklausel und Avancen aus der Premier League gegeben. "Dass er zu Bayern kommen wollte, das hat er unterstrichen. Dass es einfach hier, Entschuldigung, geil ist, zu spielen, mit uns Titel zu sammeln, das hat er auch gesagt", sagte Eberl. "Wir wollen das mit ihm auch noch lange und deswegen werden wir ganz entspannt mit ihm dann auch die nächsten Schritte besprechen." Kane hatte betont, dass sein Fokus auf dem FC Bayern liege. Gespräche über eine Verlängerung "könnten passieren". 

Der FC Bayern will mit Dayot Upamecano verlängern. (Archivbild)
Der FC Bayern will mit Dayot Upamecano verlängern. (Archivbild)
Langwierige Verhandlungen mit Upamecano

Intensiver sind da die Verhandlungen mit Innenverteidiger Dayot Upamecano, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Zuletzt war über Interesse von Real Madrid, vom FC Liverpool und Paris Saint-Germain spekuliert worden. "Ich bin nicht überrascht, dass viele Vereine an Dayot interessiert sind. Wir sind es übrigens auch, zu verlängern, und das dauert sehr, sehr lange", sagte Eberl. "Wir versuchen, ihn von dem Projekt Bayern München weiter zu überzeugen. Wir wollen ihn behalten."

Kane hatte zuletzt die Hunderter-Marke für den FC Bayern im Rekordtempo geknackt. Er erreichte sie im 104. Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister. Cristiano Ronaldo brauchte einst bei Real Madrid 105 Spiele für die ersten 100 Tore, ebenso Erling Haaland bei Manchester City. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
