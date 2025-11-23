Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Verzockt in Vegas: Disqualifikation von Norris und Piastri

WM-Spitzenreiter Lando Norris wurde disqualifiziert. Bild: Eric Gay/AP/dpa
WM-Spitzenreiter Lando Norris wurde disqualifiziert. Bild: Eric Gay/AP/dpa
Formel 1
Verzockt in Vegas: Disqualifikation von Norris und Piastri
Lando Norris ärgert sich über einen Patzer am Start und ist mit Rang zwei in Las Vegas unzufrieden. Die 18 Punkte verliert er jetzt aber auch noch - und der WM-Kampf ist plötzlich richtig spannend.

Las Vegas.

WM-Spitzenreiter Lando Norris ist nach Rang zwei beim Grand Prix in Las Vegas wegen eines Regelverstoßes an seinem McLaren disqualifiziert worden. Auf die Titelchancen des 26 Jahre alten Briten hat das dramatische Auswirkungen. 

Weil auch Oscar Piastri für das gleiche Vergehen alle Punkte verlor, ist Titelverteidiger Max Verstappen nun gleichauf mit dem Australier Zweiter und nur noch 24 Punkte hinter Norris an der Spitze. Maximal 58 Zähler gibt es an den beiden noch ausstehenden Rennwochenenden in Katar und Abu Dhabi zu holen.

Bestraft wurden die beiden McLaren-Fahrer, weil die Bodenplatten an ihren Fahrzeugen dünner als die vorgeschriebenen 9 Millimeter waren, wie eine Messung nach dem Rennen in Las Vegas ergab. Für einen derartigen Regelverstoß an seinem Ferrari war Rekordweltmeister Lewis Hamilton in diesem Jahr bereits in China disqualifiziert worden. McLaren kann gegen die Entscheidung Berufung einlegen. 

Die Folgen sind dramatisch für Norris

Auf dem Weg zum ersten WM-Titel seiner Karriere ist die Bestrafung ein großer Rückschlag für Norris. Rang zwei in Vegas hatte ihm 18 Punkte beschert, mit 408 Zählern war sein Vorsprung auf Rang zwei und Piastri, der Vierter wurde, auf 30 Punkte gewachsen. Verstappen hatte trotz des Sieges noch immer 42 Punkte Rückstand. Nun aber liegt der viermalige Weltmeister gleichauf mit dem seit Monaten nach seiner Form suchenden Piastri und hat plötzlich wieder ganz reale Chancen auf seinen fünften WM-Titel in Serie. (dpa)

