Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Vettel kann sich Tätigkeit in der Formel 1 vorstellen

Sebastian Vettel kann sich vorstellen, eine andere Tätigkeit in der Formel 1 zu übernehmen.
Sebastian Vettel kann sich vorstellen, eine andere Tätigkeit in der Formel 1 zu übernehmen. Bild: Henning Kaiser/dpa
Sebastian Vettel kann sich vorstellen, eine andere Tätigkeit in der Formel 1 zu übernehmen.
Sebastian Vettel kann sich vorstellen, eine andere Tätigkeit in der Formel 1 zu übernehmen. Bild: Henning Kaiser/dpa
Formel 1
Vettel kann sich Tätigkeit in der Formel 1 vorstellen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Fahrer wird der Ex-Weltmeister nicht in die Motorsport-Königsklasse zurückkehren. Womöglich zwar in einer anderen Rolle - Vettel hat aber auch so viel zu tun.

Berlin.

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel kann sich in Zukunft eine Tätigkeit in der Formel 1 durchaus vorstellen. Seine Zeit als Fahrer sei vorbei, betonte Vettel im ZDF-Sportstudio, aber es sei durchaus denkbar, "vielleicht die ein oder andere Funktion in Zukunft zu übernehmen". Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko hatte Vettel schon mal als idealen Nachfolger bezeichnet.

Vettel war Ende 2022 aus der Motorsport-Königsklasse ausgestiegen. Er wollte auch mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, hatte er damals betont. Vettel hat mit seiner Frau Hanna drei Kinder. 

Langstrecken-WM nicht konkret

Zuletzt war bei Vettel ein Einsatz bei der Langstrecken-WM im Gespräch. Das sei aber nicht so konkret. "Ich bin so ein Auto mal gefahren, weil es mich interessiert hat, hatte damals einen Test mit Porsche. Es hat Spaß gemacht, aber bis jetzt hat sich noch nicht mehr ergeben", ergänzte der 38-Jährige. 

Im Moment habe er genug zu tun, so Vettel. Der frühere Weltmeister macht eine Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich, widmet sich Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekten und ist Miteigentümer des Segelteams Germany SailGP. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:50 Uhr
1 min.
Motorroller-Fahrer stürzt in Lichtenwalde in Straßengraben und verletzt sich schwer
Bei einem Unfall in Lichtenwalde wurde ein Motorroller-Fahrer schwer verletzt.
Laut Polizei hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 7704 ereignet.
FP
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
28.07.2025
2 min.
Marko bestätigt: Verstappen auch 2026 im Red-Bull-Rennwagen
Max Verstappen fährt auch 2026 für Red Bull.
Spekulationen über einen Wechsel des Weltmeisters gab es viele. Jetzt bestätigt der Motorsportberater von Red Bull, dass Verstappen sich zum Bleiben entschieden hat.
25.07.2025
2 min.
So will der neue Boss einen Verstappen-Abschied verhindern
Laurent Mekies (r), hier neben Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur, ist der neue Boss von Red Bull Racing.
Laurent Mekies tritt bei Red Bull in große Fußstapfen. Der neue Teamchef des Formel-1-Rennstalls steht vor seinem ersten Grand Prix im Amt - und hat große Aufgaben vor sich.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel