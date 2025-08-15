Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vettel über SailGP-Erfahrung: "Wäre fast vom Boot gefallen"

Erstmals in Deutschland: Die internationale Rennserie SailGP.
Der frühere Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel engagiert sich auch im Segeln.
Motorsport
Vettel über SailGP-Erfahrung: "Wäre fast vom Boot gefallen"
Sebastian Vettel ist einer von vielen Prominenten, der sich in der SailGP-Serie engagiert. Nicht nur die Geschwindigkeit auf dem Wasser hat den viermaligen Formel-1-Weltmeister überrascht.

Sassnitz.

 Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat sich beeindruckt von der Geschwindigkeit der SailGP-Katamarane gezeigt. In einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" berichtete der 38-Jährige von seinen Erfahrungen bei einer Trainingsfahrt mit dem Boot vor etwas mehr als zwei Jahren vor Los Angeles.

"Ich fand es super", sagte er. "Viele haben gesagt, das ist ja für dich nicht so schnell und nichts Besonderes. Im Gegenteil, die Geschwindigkeit auf dem Wasser ist ganz anders." Wenn das Boot auf die Foils hochkomme, wenn man anfange zu fliegen, "das ist ein ganz tolles Gefühl", meinte er. Er sei überrascht gewesen, "was da an rohen Kräften am Segel zurrt und das ganze Boot vorantreibt". Auch die Kurvengeschwindigkeiten beeindruckten ihn. "Ich wäre fast an der ersten Ecke vom Boot gefallen."

Auch andere Prominente engagieren sich in der Rennserie

Vettel ist seit 2023 Miteigentümer am deutschen SailGP-Team. Die Rennserie ist am Wochenende erstmals zu Gast in Deutschland und segelt vor Sassnitz auf Rügen. 20.000 Zuschauer werden erwartet. 

Vettel ist nicht der einzige Prominente, der sich bei einem Team der Rennserie beteiligt. Auch Fußball-Superstar Kylian Mbappé oder die Hollywood-Stars Anne Hathaway, Hugh Jackman und Ryan Reynolds engagieren sich. 

"Was mich damals gepackt hat, ist, wie zugänglich der Segelsport und seine Menschen sind", sagte Vettel. "Man hat ja vielleicht manchmal diese Vorstellung von einem Elitesport. Nur etwas für Reiche. Ganz und gar nicht. Man ist nett, hilfsbereit und offen. Und zuschauen kann man als kompletter Laie." (dpa)

Mehr Artikel