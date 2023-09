VfB Auerbach: Heimmisere wirft Zweifel auf

Der Auerbacher Sportvorstand will jetzt auf das 0:2-Heimdebakel gegen Schlusslicht Rudolstadt reagieren. Sonst droht vermutlich der Absturz in der Fußball-Oberliga.

Vielleicht war es gar nicht einmal so schlecht, dass sich aufgrund der Heimmisere des VfB Auerbach nicht mehr so viele Zuschauer in die Arena zur Vogtlandweide getraut hatten. Denn nachdem am Samstagnachmittag der Schlusspfiff ertönt war und Auerbach die vierte Heimniederlage in Serie eingesteckt hatte, hielt sich der Protest der Zuschauer in...